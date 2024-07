Google Assistant su Android Auto è ancora oggi più incostante del meteo

Al netto di tutto ciò, ciascuno di questi tre aspetti è più o meno suscettibile di occasionali problemi che pregiudicano non poco il risultato finale. Attenzione: non stiamo dicendo che ci siano criticità costanti, ma proprio che l'esperienza di Google Assistant su Android Auto varia da "ok" a "frustrante" nel giro di pochi minuti. Vediamo adesso più in dettaglio perché, e quali sono i suoi principali punti deboli.

Per quanto riguarda la musica, al netto del fatto che Assistant può non capire bene alcuni nomi di cantanti / brani, vale un po' la stessa considerazione. Noi diciamo cosa vogliamo ascoltare, Assitant ripete ciò che ha capito, e poi parte subito la musica. Ci può essere appunto qualche "malinteso" (a volte risolvibile solo tramite controlli manuali), ma solitamente la cosa finisce lì.

Questo è buono, perché se avessimo voluto avere tante opzioni (la scelta del percorso, eventuali tappe, pedaggi o meno, ecc.) avremmo dovuto fermarci per interagire con lo schermo dell'auto, mentre se stiamo usando l'assistente vocale diamo per scontato di essere in movimento, e quindi è bene avere meno distrazioni possibile.

Un buon assistente vocale in auto non ha troppi compiti da portare a termine, se ci pensate bene. Tendenzialmente basterebbe poterlo usare con soddisfazione per navigare , gestire correttamente la musica (e la multimedialità in generale), e rispondere ai messaggi . Già queste tre funzioni, molto comuni alla guida, sarebbero sufficienti. Poi potremmo anche aggiungerne altre, ma diciamo che queste sono la base di partenza a cui non dovremmo rinunciare.

Perché Assistant è così lento a volte?

Possiamo intuire che ci possano essere occasionali problemi di comunicazione col server , perché comunque Assistant non viene eseguito interamente in locale. Fatto sta che finché sei a piedi possono anche essere cose di poco conto, ma alla guida risultano più fastidiose, anche perché se chiedi una cosa solitamente la vuoi fatta prima possibile, e non dopo aver preso la strada sbagliata perché hai dovuto aspettare troppo.

Il problema nasce non solo dal fatto di dover aspettare più a lungo del previsto, ma anche dalla possibile distrazione che ne deriva. Non ricevendo una risposta in tempi brevi, viene istintivo guardare lo schermo dell'auto per capire cosa stia succedendo. È un piccolo fastidio insomma, ma quando sei alla guida è una cosa che comunque vorresti evitare.

Non è un fatto di connessione : abbiamo controllato più volte, e anche in LTE e con ampia copertura le cose non cambiano. A volte sembra semplicemente che si prenda troppo tempo per ascoltare o che semplicemente elabori troppo a lungo quelle che sono delle richieste spesso molto semplici.

Il primo è più comune problema che riscontriamo con Assistant su Android Auto è la sua lentezza . Soprattutto dopo il lieve cambio di grafica dei mesi scorsi, con l'animazione dell'assistente colorata in basso, abbiamo notato che ci vuole spesso troppo tempo per rispondere alle richieste dell'utente.

Mi capisci quando parlo?

Il secondo aspetto che non sempre convince, per molti versi più frustrante del primo, è la frequenza di volte in cui Assistant non capisce quello che abbiamo detto. E non stiamo parlando di frasi lunghe ed elaborate, ma anche di un semplice "no" alla domanda "vuoi rispondere al messaggio?".

Il "non capire" è spesso associato anche alla lentezza di cui abbiamo già parlato. In questo caso lo vediamo "riflettere" a lungo, e poi o va in timeout e non esegue alcuna azione, o chiede nuovamente cosa fare. Frasi come "scusami, vuoi rispondere a quel messaggio?" sono diventate così comuni che spesso rinunciamo del tutto a rispondere, anche solo per non "litigare" con un assistente che chiaramente in quel momento non è in grado.

E sia chiaro che non parliamo di eventi rari ma piuttosto frequenti, presentatisi più volte nel corso degli ultimi mesi (per non dire di più) su veicoli diversi.

Non si tratta quindi di un problema imputabile a un singolo telefono/auto o comunque facilmente localizzabile, per quanto l'esperienza di Android Auto sia in generale quanto di più eterogeneo possa esserci.

E per quanto riguarda la comprensione, spesso sembra esserci anche un limite temporale. Se dobbiamo rispondere a un messaggio, è meglio farlo in modo stringato e veloce. Le frasi lunghe vengono spesso troncate, e basta una pausa un pelo più lunga durante la dettatura perché lui smetta di trascrivere la nostra voce.

L'ironia di tutto ciò sta nel fatto che Gboard ha un sistema di digitazione vocale fantastico, chiamato proprio "digitazione vocale dell'assistente", che utilizza proprio Assistant per scrivere e modificare messaggi, aggiungere emoji e altro. E allora com'è che su Android Auto a volte sembra di dettare l'italiano a uno che parla mandarino?