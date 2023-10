Google a lavoro per risolvere un fastidioso bug sui Pixel 6 con Android 14

A riguardo, il colosso di Mountain View ha pubblicato un messaggio sul forum della sua comunità in cui ha spiegato: "Siamo a conoscenza di un problema che si verifica su alcuni dispositivi Pixel (Pixel 6 e modelli successivi) che hanno ricevuto l'aggiornamento Android 14 e hanno configurato più utenti (diversi dall'utente principale). Gli utenti multipli includono utenti, ospiti, profili con restrizioni e utenti bambini. Tuttavia, ciò non include avere più di un account Google all'interno dell'utente principale o dei profili di lavoro".

Google, poi, ha specificato di aver già provveduto a rilasciare un aggiornamento del sistema Google Play che risolve il bug di archiviazione di Android 14 su eventuali dispositivi Pixel aggiuntivi diversi da quelli già interessati.

"Stiamo continuando a lavorare sulle soluzioni per i dispositivi interessati", ha aggiunto l'azienda. Per quanto riguarda gli utenti colpiti dal bug, la società ha affermato che rilascerà un update che ripristinerà l'accesso normale ai file multimediali. Nel frattempo, Google consiglia di non creare un utente secondario (e di non effettuare l'accesso ad un altro profilo).