Google Maps crasha all'avvio: come risolvere questo nuovo bug

Tanti utenti nella giornata odierna non riescono più ad avviare Google Maps sul proprio smartphone Android. Quando si apre l'applicazione di Google Maps su smartphone Android questa si chiude istantaneamente. Questo sta succedendo sia con le versioni 11.144 che con le 11.145 su diversi dispositivi Android, sia su Android 14 che con Android 15.

Come risolvere

La soluzione per fortuna è più semplice del previsto. Sembra infatti che un aggiornamento lato server (tranquilli voi non avete sbagliato nulla). Abbia resettato i permessi di Google Maps rendendo impossibile aprirla. Ecco come risolvere:

Tenere premuto sull'app di Google Maps Premere su Informazioni app o sulla i (in base al telefono) Selezionare Autorizzazioni Selezionare Posizione Selezionare Consenti solo mentre l'app è in uso

A questo punto riuscirete ad aprire l'applicazione. È curioso il fatto che cancellare i dati dell'app non risolva il problema, come è strano che levando il permetto della posizione l'app comunque in realtà si possa aprire comunque.

L'importante, come sempre, è aver risolto.

