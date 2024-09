Abbiamo toccato con mano Google Pixel 9 Pro Fold: perché non possiamo averlo?

Google Pixel 9 Pro Fold è stato ufficialmente lanciato. Almeno nelle parti di mondo dove sarà commercializzato. Perché Google ancora una volta ha scelto di differenziare i mercati europei, decidendo di non lanciare alcuni suoi prodotti nel mercato italiano. In questo caso il suo nuovo smartphone pieghevole .

Pixel 9 Pro Fold: il nostro hands-on dalla Germania

Abbiamo colto l'occasione della nostra presenza a IFA 2024 per usarlo per qualche minuto e raccontarvi le prime impressioni in un breve video. Questo ha aumentato ancora di più il nostro disappunto nei confronti di Google per la scelta di non rendere disponibile il suo nuovo pieghevole sul nostro mercato. Vi proporremo comunque la recensione di questo smartphone pertanto continuate a seguirci (qui il nostro canale WhatsApp).

Google Pixel 9 Pro Fold stupisce subito perché sembra mettere insieme alcuni dei punti migliori di altri smartphone simili in circolazione. Abbiamo una cerniera abbastanza solida (anche se forse non come quella di Z Fold 6), un rapporto dello schermo frontale caratteristico di uno smartphone "classico" e una buona sottigliezza.

In più c'è tutta l'esperienza Pixel che abbiamo già visto su Pixel 9 Pro XL.