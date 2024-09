Google Pixel 9 Pro Fold, il nostro unboxing del pieghevole Google

Dopo il primo contatto con Google Pixel 9 Pro Fold a Berlino eccoci con il primo unboxing del nuovo pieghevole di Google. Questo dispositivo è particolarmente interessante perché ad un primo sguardo sembra unire il meglio di altri pieghevoli che abbiamo già avuto modo di provare, come Honor Magic V3 e Samsung Galaxy Z Fold 6.

Purtroppo l'azienda non vende questo smartphone ufficialmente nel nostro paese, ma come sempre non è difficile acquistarne uno dai paesi europei che lo hanno nel listino. Abbiamo quindi fra le mani un Google Pixel 9 Pro Fold e vi racconteremo presto cosa ne pensiamo. Ma fino a quel momento dovrete accontentarvi della nostra prima breve anteprima e video unboxing.