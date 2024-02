Lo smartphone pieghevole da 399€: la nostra prima prova

Al MWC di Barcellona abbiamo avuto modo di provare tanti prodotti, anche alcuni di brand minori, come per esempio Blackview, brand famoso soprattutto per la realizzazione di smartphone rugged (qui la lista dei migliori) e che oggi invece si lancia a capofitto nella produzione degli smartphone pieghevoli.

Abbiamo speso qualche minuto in compagnia del Blackview Hero 10, il primo smartphone pieghevole a conchiglia dell'azienda cinese. Si tratta di un prodotto dalle specifiche tutto sommato modeste, ma comunque interessanti.

Abbiamo un processore Mediatek Helio G99, un display interno da 6,9" FullHD+ in tecnologia AMOLED e un più piccolo display esterno circolare da 1,19" con risoluzione di 390 pixel di diametro.