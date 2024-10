HUAWEI MatePad Pro 12.2: il tablet che ridefinisce la creatività

Dotato di un display Tandem OLED PaperMatte e del supporto per la stilo HUAWEI M-Pencil , questo tablet va ben oltre l'intrattenimento, offrendo uno strumento ideale per disegnare , prendere appunti e lavorare con flessibilità.

Se siete alla ricerca di un dispositivo elegante, potente e pensato per i professionisti creativi, il nuovo HUAWEI MatePad Pro 12.2 è esattamente ciò che fa per voi.

Display OLED PaperMatte: una nuova esperienza visiva

Inoltre, il display è certificato da TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e per la cura della vista, rendendolo perfetto per lunghe sessioni di lavoro o studio.

HUAWEI M-Pencil: la libertà di creare

Con un'ampia varietà di pennelli e texture, dalla pittura a olio agli acquerelli , l'app consente di creare opere d'arte digitali in modo intuitivo. Non farete un cerchio perfetto a mano libera come Giotto, ma se c'è un artista in voi è difficile che non emerga, con uno strumento del genere.

In collaborazione con l'Accademia d'Arte della Cina, Huawei ha sviluppato l'app GoPaint , che trasforma il MatePad Pro 12.2 in una vera e propria tela digitale .

Per chi abbia la mano artistica, la HUAWEI M-Pencil di terza generazione (venduta separatamente) è l'accessorio perfetto.

Un tablet completo sotto ogni punto di vista

HUAWEI MatePad Pro 12.2 non è solo multimedialità e creatività, ma anche potenza e prestazioni progettate per supportare un utilizzo professionale a tutto tondo. Inoltre, sul nuovo HUAWEI MatePad Pro 12.2", così come nei nuovi smartphone e tablet Huawei aggiornati a EMUI 14.2 o HarmonyOS 4.2, è possibile installare i servizi Google con un semplice passaggio.

Autonomia e ricarica ultra rapida

Grazie alla batteria da 10.100 mAh, questo tablet vi consente di lavorare, disegnare o guardare contenuti multimediali per lunghe sessioni senza dovervi preoccupare di rimanere senza energia.

Inoltre, la ricarica Turbo permette di raggiungere l'85% in soli 40 minuti e il 100% in appena 55 minuti, garantendovi un dispositivo sempre pronto per l'uso.

HUAWEI Sound: un audio immersivo

La qualità audio del MatePad Pro 12.2 è stata elevata grazie alla tecnologia HUAWEI SOUND, che offre una resa sonora sbalorditiva per un tablet.

Dotato della più grande camera posteriore per altoparlanti (3,5 cc) mai vista su un dispositivo simile, e di un sistema a 8 driver, MatePad Pro 12.2 garantisce bassi profondi, voci nitide e un suono ricco su tutte le frequenze.

Che siate in una videoconferenza o intenti ad ascoltare la vostra musica preferita, l'audio vi sorprenderà per la sua chiarezza e profondità.

Prestazioni al top per un utilizzo versatile

Sotto la scocca, il MatePad Pro 12.2 è equipaggiato con processori potenti che vi permetteranno di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

Grazie all'integrazione con HarmonyOS, il tablet offre un'esperienza d'uso fluida, ottimizzando il multitasking e la condivisione tra dispositivi Huawei. Questo lo rende perfetto non solo per la creazione artistica, ma anche per la produttività quotidiana.

Design leggero e portatile

Nonostante tutte queste caratteristiche avanzate, il MatePad Pro 12.2 pesa solo 508 grammi e ha uno spessore di appena 5,5 mm, rendendolo uno dei tablet più leggeri e sottili della sua categoria.

Facile da trasportare ovunque, con un design elegante e premium, questo tablet unisce stile e funzionalità senza compromessi.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 è disponibile su HUAWEI Store con uno sconto di 150€ fino al 30 novembre usando il codice ASMART10P.

In collaborazione con HUAWEI