La novità più bella di OnePlus 12 è quella che non potete vedere

OnePlus 12 è appena stato annunciato ufficialmente per il mercato europeo. Tra le tante caratteristiche tecniche di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato, ce n'è una che farà la felicità di molti utenti: la ricarica wireless, e che ricarica! Se vi sembra una novità scontata, sappiate che non lo è affatto, e in questo articolo vi spiegheremo i motivi per cui questa è la novità più bella di questo nuovo top gamma.

Ricarica wireless e OnePlus

Partiamo dalla storia. La ricarica wireless sugli smartphone OnePlus non è certo una novità recente: il primo ad integrarla fu il popolare OnePlus 8 Pro del 2020. Da quel momento in poi, molti dei dispositivi dell'azienda cinese hanno sfruttato questo tipo di tecnologia, aumentando di volta in volta la velocità di ricarica senza fili. Questo fino ad arrivare al 2023. Con il lancio di OnePlus 11, infatti, c'è stato un netto cambio di rotta. Il top gamma dello scorso anno non aveva il supporto alla ricarica wireless, una mancanza abbastanza grave per un prodotto molto completo su tutto il resto. L'azienda non ha mai spiegato esplicitamente tale rinuncia, facendo sorgere un po' di dubbi tra critica e pubblico.

OnePlus 11, il top gamma del 2023

La cosa, ovviamente, non è passata inosservata agli occhi dei fan di OnePlus, che sia sui social network che sul forum ufficiale hanno espresso un generale dispiacere per l'assenza di una tecnologia che, già nel 2023, poteva essere considerata praticamente scontata sia su un top gamma che su modelli di fascia ben più bassa.

Un gradito ritorno

Con OnePlus 12 però le cose sono tornate in ordine. Il nuovissimo flagship non solo supporta la ricarica senza fili, ma integra una delle migliori tecnologie di questo genere, chiamata 50W AIRVOOC, e che si unisce alla ricarica tramite cavo 100W SUPERVOOC. Come potete intuire già dal nome, si tratta di una ricarica wireless con velocità fino a 50W. La stessa tecnologia era già stata utilizzata anche su OnePlus 10 Pro e su altri smartphone delle aziende collegate a OnePlus, come OPPO e Vivo.

OnePlus 12 in colorazione nera

Anche se non è la tecnologia di ricarica senza fili più performante in assoluto – esistono smartphone con velocità fino a 100W, come Honor Magic 4 Pro – la AIRVOOC di ultima generazione è comunque ottima e funziona alla grande con i caricabatterie compatibili, ad esempio questo di OPPO.

A quale prezzo?

Resta ancora da spiegare come mai OnePlus sia tornata sui suoi passi e abbia deciso di reintrodurre la ricarica wireless sul nuovo OnePlus 12. Una motivazione ufficiale ovviamente non c'è, ma il prezzo del modello 2024 ci fa pensare che, come nella più classica tradizione industriale, sia solo questione di soldi. Il top gamma dello scorso anno, OnePlus 11, era un dispositivo di fascia alta ma con un prezzo aggressivo: nel mercato italiano si partiva da 849€ per la versione base da 8/128 GB, per salire a 919€ per la variante da 16/256 GB. Da questo punto di vista, siamo su un livello molto più alto. OnePlus 12 ha un prezzo di listino che parte da 969€ per la versione 12/256 GB e sale a 1.099€ per quella da 16/512 GB. Al netto della differenza dei tagli di memoria, parliamo comunque di un aumento non da poco.

Grande attenzione al comparto fotografico, ottimizzato con tecnologia Hasselblad