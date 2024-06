Abbiamo provato il rugged phone che fa da powerbank e ha due display

Intanto il fatto che sia un prodotto rugged significa che è più resistente della media. Si tratta di uno smartphone che mette sul piatto addirittura la certificazione IP69K e quella MIL-STD-810H , che garantisce fra le altre cose anche resistenza alle cadute fino a 1,2m. Ma non solo, perché Blackview alza l'asticella con una resistenza al "lancio" fino a 15 metri e utilizzando anche un vetro Corning Gorilla Glass 5. In più abbiamo una resistenza alle temperature estreme, fra -40°C e 80°C.

Un altro punto chiave di questo smartphone è sicuramente la batteria da 8.800 mAh , che è estremamente più grande rispetto a quella che troviamo negli smartphone più comuni. Questa batteria garantisce un'autonomia strepitosa. Anche oltre i 7 giorni se lasciato in standby come secondo telefono, ma comunque almeno un paio di giorni se utilizzato regolarmente. Questa batteria può essere utilizzata come powerbank per caricare altri dispositivi tramite la porta USB-C. Questo può essere sicuramente molto utile quando si è lontani da una fonte di energia e si ha bisogno di caricare altri smartphone o gadget. La ricarica della batteria stessa è da 33W, sufficientemente veloce.

Si tratta di un pannello da 6,78" FullHD+ con refresh rate fino a 120 Hz . La luminosità di picco si attesta attorno ai 400 nit, non tantissimi per uno smartphone che verrà usato probabilmente molto anche all'esterno, ma comunque in linea con quello che offre il mercato.

Tra le altre caratteristiche uniche spicca sicuramente il tasto laterale programmabile, che noi abbiamo impostato per l'accensione del led flash per usarlo come torcia e soprattutto il display posteriore da 1,32 pollici .

Tramite questo display secondario è possibile leggere le notifiche (anche se davvero in piccolo), controllare l'orario, controllare la musica in riproduzione, consultare il contapassi, consultare il meteo e sfruttare le fotocamere principali per degli scatti in modalità selfie. La reale utilità di questo secondo display è veramente ridotta: l'azienda ne parla come di uno strumento per la privacy in modo che le altre persone vicino a noi non possano "frugare" troppo facilmente con lo sguardo nelle schermate che stiamo utilizzando.

Il software di Blackview BL8000 è Android 13 e non ci sono particolari funzionalità aggiuntive. È difficile che lo smartphone riceva molti aggiornamenti nel tempo: come spesso accade questi smartphone rugged nascono e muoiono con la stessa versione software. E per questo che chi è fanatico degli aggiornamenti frequenti potrebbe rimanere deluso. Ma nella fascia di prezzo tendiamo comunque a giustificare questa situazione.

Il vero punto chiave per questo Blackview BL8000 è sicuramente il prezzo: da quello di lancio di 549€ oggi si trova su Aliexpress a soli 279€, una cifra davvero molto invitante per chi è interessato al tipo di prodotto.