Al MWC di Barcellona OnePlus ha svelato al mondo la sua esclusiva versione dello smartphone OnePlus 12R (qui la recensione completa) a tema Genshin Impact. Il popolarissimo RPG open world infatti è un vero fenomeno di culto e l'azienda cinese non ha voluto perdere l'occasione per brandizzare uno dei suoi smartphone con il tema del gioco. O ancora meglio, con il tema di Keqing, uno dei suoi erori, per la precisione quello collegato all'elemento dell'elettricità.

Noi abbiamo avuto modo di provare questo smartphone esclusivo e abbiamo realizzato un videounboxing che trovate in apertura. Si tratta ovviamente di uno smartphone "eccessivo" pensato per una nicchia di utenti che apprezza il gioco, ma pensiamo che il dispositivo di per sé non sia stato reso troppo particolare e pertanto possa essere utilizzato nel quotidiano senza che necessariamente venga costantemente riconosciuto come uno smartphone troppo vistoso. Apprezziamo i dettagli delicati sulla scocca viola, che tra le altre cose non riporta il nome del gioco ma solo quello di Keqing (e molto in piccolo).