Quando uscirà il Samsung S24?

Samsung sta già preparando il lancio della serie Galaxy S24. Ebbene sì, il prossimo anno, contrariamente al solito, i top di gamma dell'azienda coreana arriveranno presto, già a gennaio 2024. Ancora non c'è la conferma ufficiale da parte di Samsung, ma sono molteplici le fonti che concordano su un lancio anticipato, tanto che è difficile pensare si siano tutte sbagliate allo stesso modo.

Nello specifico abbiamo proprio delle date ufficiose da riportare, che sono le seguenti:

17 gennaio 2024 : presentazione della serie Samsung S24

: presentazione della serie Samsung S24 17-26 gennaio 2024 : pre-ordini della serie Samsung S24

: pre-ordini della serie Samsung S24 30 gennaio 2024: disponibilità generale della serie Samsung S24

La presentazione dovrebbe tenersi a Sunnyvale, Stati Uniti, circa a metà strada tra Mountain View (Google) e Cupertino (Apple): Samsung vuole insomma sfidare "i rivali" in casa loro, un segno di grande confidenza. Il consueto evento Galaxy Unpacked sarà ovviamente trasmesso in live streaming su YouTube e su altre piattaforme.

Per quanto riguarda i pre-ordini e la disponibilità generale, questi dovrebbero riferirsi al mercato USA, e non è detto che in Italia le tempistiche siano esattamente coincidenti, ma del resto nessuna delle date fin qui riportate è ufficiale, quindi è inutile stare a spaccare il capello. Ovviamente, non appena Samsung confermerà, o smentirà, queste indiscrezioni, aggiorneremo l'articolo e ve lo faremo sapere.

Per approfondire la conoscenza della serie S24 potete fare riferimento anche ad altri articoli sul tema che abbiamo già realizzato, in particolare: