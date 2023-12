Quanto costerà Samsung S24?

Con l'avvicinarsi del lancio della serie S24, previsto ormai da molteplici fonti intorno a metà gennaio 2024, è logico iniziare a parlare di prezzi. Purtroppo non ci sono ancora molti rumor credibili al riguardo, in particolare per l'Italia, che "storicamente" ha sempre avuto dei prezzi lievemente più alti rispetto alla media europea. In base a qualche indiscrezione, e all'esperienza, possiamo però azzardare delle previsioni su quanto costerà la serie Samsung S24.

Anzitutto ricordiamoci da dove partiamo. Samsung Galaxy S23 è stato lanciato a 979€ per la versione da 128 GB, e 1.039€ per quella da 256 GB, entrambi con 8 GB di RAM. Samsung Galaxy S23+ costava 1.229€ e 1.349€ rispettivamente nei tagli da 256 e 512 GB di archiviazione (sempre 8 GB di RAM). Galaxy S23 Ultra infine partiva da 1.479€ per 8/256 GB, per poi salire a 1.659€ nella versione 12/512 GB e fino a 1.899€ per la variante 12GB/1TB.

Nulla lascia pensare che la serie S24 dovrebbe subire rincari particolarmente elevati, anche perché gli elementi in comune con i modelli precedenti non sono pochi, soprattutto sul profilo del design.

Ecco quindi che, ragionevolmente parlando, i prezzi di partenza dei Samsung S24 dovrebbero essere i seguenti.

Samsung S24: prezzo di lancio intorno ai 1.000€

Samsung S24+: prezzo di lancio intorno ai 1.250€

Samsung S24 Ultra: prezzo di lancio entro i 1.500€

Che siano 20 euro in più o in meno non cambierà molto lo stato delle cose: sono dei top di gamma, e costano tanto. La buona notizia è che col tempo è stato spesso facile trovare la serie S23 a prezzi ben inferiori di quelli al lancio, e lo stesso succederà anche con i Samsung S24. A questo proposito vi ricordiamo del nostro canale Telegram, dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte sul mondo della telefonia, e non solo: è gratis, potete gestire in autonomia le notifiche, e siamo già oltre 50.000!

