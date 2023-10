Samsung avvia il rilascio della versione stabile di One UI 6 con Android 14 sui Galaxy S23

Dopo un po' di attesa, gli utenti Samsung iniziano a mettere le mani sulla nuova One UI 6.0 basata su Android 14. Il produttore coreano, infatti, sta rilasciando l'aggiornamento stabile alla nuova versione per la gamma Galaxy S23, composta, ricordiamo, dai modelli Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra.

Entrando nei dettagli della notizia, Samsung, per ora, ha rilasciato in Germania l'aggiornamento stabile alla One UI 6.0 basata su Android 14 per coloro che utilizzano la versione beta del software. Questo update viene fornito con la versione firmware S916BXXU3BWJM e ha un peso complessivo di circa 350 MB. Tra l'altro, anche gli utenti di altri Paesi in cui è disponibile il programma One UI 6.0 Beta riceveranno probabilmente l'aggiornamento stabile entro oggi. In un secondo momento, poi, la società dovrebbe rilasciare il pacchetto a tutti gli altri utenti che utilizzano ancora Android 13 (in quel caso, l'update avrà ovviamente un peso complessivo maggiore).