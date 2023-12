Samsung S24: le caratteristiche tecniche note

Considerando che dovrebbe mancare poco più di un mese al lancio della serie Samsung S24 (ovvero Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra), abbiamo già un quadro tecnico abbastanza completo dei tre smartphone, anche se non del tutto.

Anzitutto dovrebbe tornare, almeno in Europa, un processore Exynos in luogo dello Snapdragon, nello specifico Exynos 2400, che a dispetto delle migliorie introdotte dovrebbe comunque essere inferiore al Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, anche se forse Galaxy S24 Ultra potrebbe essere l'unico con una versione ad-hoc del processore di Qualcomm. Di certo sappiamo che negli USA l'ente FCC ha certificato la serie S24 con SoC qualcomm, ma per l'Europa non ci sono mai conferme analoghe, quindi non ci resta che aspettare.

Per quanto riguarda la RAM, dovremmo avere 8 GB nel modello base e fino a 12 GB su Plus e Ultra; niente variante da 16 GB insomma. Il display sarà poi sempre un AMOLED LTPO a 120 Hz (144 Hz su S24 Ultra), mentre i tagli di memoria dovrebbero restare invariati rispetto allo scorso anno.

Infine le fotocamere: 50 megapixel per S24 / S24+ e ben 200 megapixel per S24 Ultra. Gli altri sensori posteriori dovrebbero essere un grandangolo da 12 megapixel e uno zoom 3x da 10 megapixel per S24 / S24+, mentre su S24 Ultra dovrebbe esserci anche uno zoom 5x da 50 megapixel (niente zoom 10x, come sul precedente modello).

Queste in sintesi sono le caratteristiche tecniche salienti dei tre S24, che sono molto in linea con quelle dei modelli precedenti. Rimane però fuori il discorso software. Pare infatti che sui nuovi Galaxy potrebbe debuttare Gauss, la IA generativa sviluppata da Samsung (che potrebbe anche avere un suo prezzo), ma i dettagli precisi in merito sono ancora un po' scarsi. Certo è che, coi tempi che corrono, è il software a fare sempre più la parte del leone, quindi non guardate solo la scheda tecnica, perché sarebeb un giudizio troppo parziale. A seguire trovate gli altri nostri recap sulla serie Samsung S24, casomai voleste approfondire qualche aspetto.