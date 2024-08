Cos'è questo nuovo Lumia? Unboxing di HMD Skyline

HMD in questo 2024 ha preso una direzione particolare. Ha smesso di sfornare smartphone a marchio Nokia (ma sta ancora producendo dei feature phone) e ha iniziato a produrre smartphone con il suo brand. La storia di Nokia con Android non è stata delle più fortunata, anche figlia di alcune scelte non proprio azzeccate e di alcuni smartphone non proprio esaltanti.

Questo nuovo inizio però sembra davvero nuovo. HMD Skyline è un dispositivo molto interessante, con caratteristiche da buon medio gamma e un design affascinante, che curiosamente ricorda la linea di smartphone Lumia, l'ultima che i fan del brand ricordano davvero con affetto.