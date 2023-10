MIX Fold 4 potrebbe essere il primo pieghevole Xiaomi ad essere lanciato a livello globale

Le novità, però, non finiscono qui. Difatti, sembrerebbe che il produttore cinese stia progettando anche un altro pieghevole, stavolta in stile flip, che potrebbe chiamarsi MIX Flip (tra l'altro, individuato recentemente nel database IMEI della Cina).

Si tratta di una notizia certamente interessante, soprattutto perché diversi utenti preferirebbero questa configurazione che risultano sia più economici che più facili da portare in giro. In attesa di conferme ufficiali, si può dire che per gli utenti Xiaomi si prevedono tempi felici, in particolare modo per chi attendeva con impazienza il lancio di nuovi dispositivi pieghevoli.