La truffa dove promuoviamo smartphone a 10€ su Prime Shop

Da qualche settimana è in corso su Facebook e Instagram una forte campagna promozionale per il mercato italiano dove uno store chiamato Prime Shop sponsorizza in modo molto sostenuto alcuni video pubblicitari di smartphone in vendita.

Evitate Prime Shop

Gli smartphone pubblicizzati sono Vivo X100 Pro e OnePlus Open. La particolarità è che lo fa utilizzando dei nostri video unboxing, rubati dai nostri social. Vengono riproposti per intero e viene poi sostituita la parte finale con una voce AI, dove si fa sapere che è un lancio promozionale è che si può avere lo smartphone a 10€, come indicato da un badge per tutta la durata del video.

Inutile dire che nessuno potrà mai vendere questi (o altri) smartphone a 10€ e pertanto dovete sempre diffidare da campagne di questo tipo. Purtroppo però non tutti gli utenti hanno la stessa coscienza di come funziona il mercato smartphone e che sono purtroppo cascati in questa truffa, ritrovandosi con abbonamenti attivati contro la loro volontà.

Abbiamo più volte segnalato i contenuti a Meta che li ha rimossi, senza però bloccare questo inserzionista dal poter crearne altri. Abbiamo quindi voluto creare questo articolo per mettere in guardia tutte le persone che abbiano cercato il nome di Prime Shop - Italy su Google. Tanti di voi mi hanno contattato personalmente su Instagram per farmi la stessa domanda.

Diffidate da questi video promozionali, che oltretutto danneggiano la nostra immagine associandoci a dei truffatori, e diffondete la voce. Non c'è nessun smartphone scontato a 10€. Nel caso ve l'avremmo fatto sapere nel nostro canale delle offerte, no?

