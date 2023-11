Benvenuti sul nuovo SmartWorld!

Semplicemente adesso avete un unico sito da seguire, dove troverete tutto: è anche più semplice, no?

Il tempo in cui gli smartphone erano arrembanti e rivoluzionari è ormai passato: adesso fanno parte del nostro quotidiano, e come tali vogliamo raccontarveli, assieme ai tanti altri prodotti tecnologici che già popolano le nostre vite, e a quelli che verranno. Per voi (e per noi) quasi non cambia nulla : continueremo come sempre a recensire tutti gli smartphone Android, a scrivere le notizie più importanti, a realizzare approfondimenti, editoriali, guide e tutto il resto.

Iniziamo dalla novità più eclatante: AndroidWorld si è unito a SmartWorld . Il sito col quale (probabilmente) molti di voi ci hanno conosciuto non è scomparso, ma è diventato parte integrante del suo fratello maggiore, con una bella sezione verde a lui dedicata, ma inserito in un contesto più ampio di tecnologia a 360°, che poi è sempre stata la nostra mission.

In alto adesso troverete sempre un blocco con tre contenuti: 2 notizie in evidenza, alle quali vogliamo dare particolare risalto, e l'offerta principale del giorno, con sotto dei link rapidi che vi riportano alle ultime offerte e volantini (il numerino a fianco indica quelle non lette).

A seguire troverete una striscia con le nostre ultime recensioni, con una nuova grafica che dà risalto all'autore al prodotto allo stesso tempo. Subito sotto trovate infatti una breve descrizione dei vostri "tech master", gli esperti di tecnologia che da anni seguono un filone di prodotti, e che vogliono presentarveli nel modo più semplice ma al contempo utile e informativo possibile.

Proseguiamo poi con le notizie, che ogni giorno spaziano sugli argomenti più disparati, purché di tecnologia e di pubblica utilità, intervallati dai nostri ultimi TikTok, o da alcune offerte in evidenza, o ancora dai nostri video di YouTube e dalle schede tecniche degli smartphone.

Attenzione però perché i contenuti importanti non finiscono qui. Al termine delle news, troverete 4 blocchi molti importanti, con gli articoli contenuti le migliori offerte, i nostri preziosi HowTo che vi spiegano come usare software e hardware, gli ultimi volantini, e per finire le guide all'acquisto, dove ogni mese vi consigliamo solo la migliore tecnologia che potete acquistare / regalare.

Questo è solo un breve sunto del nostro lavoro, ma non dice niente dell'impegno, della passione e della dedizione che mettiamo ogni giorno nei nostri contenuti. È anche per esaltarli che abbiamo preso queste decisioni che vi abbiamo appena descritto, e speriamo che se ci avete seguiti finora continuerete a farlo, sempre più numerosi, anche in futuro.

E se aveste qualcosa da dirci, qualche suggerimento, qualche critica, qualche notizia interessante, il form contatti è lì apposta, ma non dimenticate di venire a fare quattro chiacchiere anche sul nostro gruppo Facebook. Tutti gli altri (numerosi) nostri social li trovate nella barra laterale qui a fianco. Buona lettura, su SmartWorld.it!