Siamo a luglio, tempo di ferie, tempo di vacanze: vacanze che possono andare molto meglio sfruttando le app giuste! Se avete pianificato un viaggio, a quest'ora avrete già prenotato aerei, treni e alloggi, quindi non vi tedieremo con i soliti software noiosi come Booking, AirBnB e così via: abbiamo selezionato invece 10 app iOS per migliorarvi la vacanza, alle quali potreste non aver pensato.

Fontanelle d'acqua

Un'app che non può mancare in vacanza (e non solo) è Fontanelle d'acqua: è esattamente quel che sembra, una mappa di tutte le fontanelle pubbliche con acqua potabile. Grazie a quest'app, potrete facilmente evitare di comprare bottigliette d'acqua e ricaricare la borraccia gratuitamente. L'applicazione funziona in tutto il mondo (sono mappate infatti oltre 206.000 fontanelle in diversi paesi), ma i dati sono molto più accurati e capillari sul territorio italiano. Per la quasi totalità dei comuni italiani, infatti, la posizione delle fontanelle è disponibile come Open Data: si tratta quindi di dati ufficiali, con la possibilità anche di segnalare guasti, malfunzionamenti o aggiungere la posizione di nuove fontanelle. Specifichiamo che l'app non è un'app "ufficiale" o statale, ma funziona benissimo. Scarica da App Store

Trainline

Trainline è un'applicazione per acquistare biglietti di treni e pullman: la consiglio non tanto per prenotare il viaggio per le vacanze, quanto per gli spostamenti locali, specialmente se ci si trova all'estero. Ad esempio, è l'ideale nel caso vogliate acquistare biglietti per una gita fuori porta in giornata. La cosa molto comoda di Trainline, infatti, è di fungere da aggregatore: a prescindere da dove vi troviate, non dovrete preoccuparvi di scoprire come funziona il sito della compagnia di treni locale, o di capire se ci sono più enti che gestiscono le tratte (come ad esempio Trenitalia e Trenord nel nord Italia). Vi basterà inserire stazione di partenza e stazione d'arrivo e Trainline vi proporrà tutte le soluzioni possibili, permettendovi di acquistare i biglietti, che saranno poi gestiti direttamente in app. Scarica da App Store

ShadowMap

ShadowMap è un'app che mostra la posizione delle ombre (e di conseguenza l'esposizione al sole) in tutto il mondo, con la possibilità di vedere come si sposta l'ombra col passare della giornata. Ne avevamo già parlato approfonditamente per la sua utilità nel cercare casa e valutarne l'esposizione, ma può fare molto comodo anche in vacanza per decidere se prenotare un tavolo all'esterno o all'interno, oppure per scegliere dove parcheggiare. Prima di chiamare al ristorante per pranzo, potete dare un'occhiata a ShadowMap e controllare come batte il sole all'orario che vi interessa. Oppure, prima di lasciare la macchina al parcheggio, potete controllare da quale lato ci sarà più ombra, per evitare di trovare l'auto rovente al ritorno. Potete farvi un'idea di come funziona dal TikTok qua sotto: tenete presente che la versione gratuita è molto limitata, ma vi mostra comunque le ombre durante la giornata (che poi è tutto quel che può servire davvero in vacanza) Scarica da App Store

TheFork

Parlando di prenotazioni al ristorante, impossibile non citare TheFork: ve lo consigliamo non tanto per leggere le recensioni dei locali, quando per semplificare il processo di prenotazione (magari evitando attese al telefono) e, soprattutto, per approfittare degli sconti dedicati a chi prenota con TheFork, che a volte sono davvero molto consistenti (fino al 50% del totale del conto). Scarica da App Store

Komoot

Komoot è un'app per gli amanti delle attività outdoor, con particolare attenzione a escursionismo e gite in bici. Con Komoot è possibile pianificare un percorso da seguire, ma anche e soprattutto scoprire gli itinerari famosi e già tracciati, con indicazioni sulla difficoltà ed eventuali avvertenze utili. Komoot si integra con moltissimi smartwatch (tra cui Grmin, Apple Watch, orologi con WearOS e molto altro) e, scaricando la mappa offline, è possibile usare la navigazione anche senza connessione, basandosi solo sui dati GPS (particolarmente utile per escursionismo in montagna). Komoot offre diversi pacchetti a pagamento (specialmente legati al download anticipato di più mappe), ma è assolutamente utilizzabile anche in versione gratuita. Scarica da App Store

Enjoy / ShareNow / etc

Se avete programmato un viaggio in una città d'arte, un suggerimento generico, non legato a un'app in particolare, è quello di informarvi sui servizi di carsharing disponibili. I servizi di carsharing come Enjoy, ShareNow, Zity e così via sono ormai disponibili in molte città del mondo, ma è importante prepararsi prima e iscriversi prima dell'inizio del viaggio. Tutti i servizi del genere, infatti, richiedono qualche giorno di tempo per verificare i documenti caricati (soprattutto la patente) prima di approvare l'iscrizione. Considerando che l'iscrizione è sempre gratis e pagherete qualcosa solo se noleggiate davvero un'auto, è buona cosa arrivare già preparati. I servizi di carsharing possono essere un'ottima idea sia per spostarsi rapidamente in città molto grandi, sia per una piccola gita fuori porta (nella maggior parte dei casi, è previsto anche un noleggio a ore o a giorni, che risulta sempre più immediato rispetto ad affittare un'auto con i metodi tradizionali). Oltre che il carsharing, una buona idea è anche verificare se nella città che visiterete esistono servizi che offrono bike sharing e/o noleggio monopattini.

Google Arts&Culture

Google Arts&Culture è un'app pensata per scoprire e divertirsi un po' con i capolavori dell'arte anche dal divano da casa, ma in realtà penso possa far comodo anche in vacanza: provando a cercare la città in cui vi trovate (o un museo, o un'opera che vi ha incuriosito), spesso si trovano informazioni correlate interessanti, oltre che tour virtuali e molto altro. Un piccolo (e giocoso) coltellino svizzero dell'arte da tenere a portata di mano.

Tiqets - Musei & Attrazioni

Tiqets è un'app che permette di acquistare facilmente biglietti per musei e attrazioni, anche all'ultimo momento permettendovi di saltare la coda. È una cosa semplice, ma può essere una svolta, specialmente quando ci si trova in una città molto turistica: l'app è fatta molto bene e, una volta impostata la città, propone luoghi d'interesse che potrebbero interessarvi e, a volte, anche pacchetti che includono più attrazioni. A questa pagina del sito ufficiale potete consultare tutte le città dove funziona il servizio: se la vostra meta è presente nell'elenco, vale la pena installare Tiqets e tenerla a portata di mano. Scarica da App Store

Splitwise

Splitwise è l'app perfetta per dividere le spese, ormai irrinunciabile in tutti i viaggi con amici. Quando si viaggia con amici, capita spesso che qualcuno anticipi i soldi agli altri, che qualcun altro compri i panini, o che un terzo compri online i biglietti per il museo per tutti: fare i calcoli e suddividere le spese può essere una vera seccatura. Splitwise (che ovviamente è disponibile anche su Android) è perfetto per contesti simili: basta creare un gruppo e aggiungere tutte le persone presenti in viaggio: ognuno registra le proprie spese (segnando se vanno divise con tutto il gruppo o solo con alcuni in particolare) e poi si tirano le somme. Splitwise semplificherà i calcoli al massimo, dicendo chi deve quanto a chi. Davvero irrinunciabile. Scarica da App Store

TouchNote