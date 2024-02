Activity tracker è l'app più chiara nel mostrare i passi

Da qualche anno a questa parte, monitorare quotidianamente i propri passi e l'attività fisica è praticamente la norma: c'è chi lo fa con un dispositivo dedicato (smartwatch o smart band), ma con gli smartphone moderni non è più necessario avere qualcosa al polso per tenere traccia del movimento.

Anche se non mancano le app specifiche per allenamento e wellness, grazie ai sensori presenti ormai su tutti gli smartphone (sia iPhone che Android), il dispositivo è in grado di monitorare automaticamente i passi e non solo. Anche per questo, ormai praticamente qualsiasi produttore sviluppa la propria app, da integrare nello smartphone. E anche se tutte le app fanno più o meno la stessa cosa e spesso danno gli stessi numeri (considerando che prendono i dati dagli stessi sensori), possono esserci differenze importanti nel modo in cui i dati raccolti vengono presentati.

Proprio per questo ho apprezzato Activity Tracker, un'app ormai "storica" (esiste dal 2015) con cui tenere traccia passi, distanza percorsa, gradini saliti e calorie bruciate, ossia tutti i parametri tipici di qualsiasi software o dispositivo orientato al monitorare.

Activity Tracker non ha bisogno di dispositivi particolari (smartwatch o smart band) per funzionare e non utilizza il GPS, quindi il consumo di batteria è contenuto. Noi l'abbiamo provata su iPhone, dove è comunque possibile permettere all'app di accedere ai dati raccolti da Salute ed Apple Watch: i numeri forniti, quindi, combaciano sempre con quelli visibili nelle app Salute e Fitness.