Quante novità nell'ultimo aggiornamento di Telegram! Ecco i canali consigliati, compleanni e tanto altro

In fatto di aggiornamenti, Telegram non teme davvero rivali e continua a confermarsi una delle principali applicazioni di messaggistica per i nostri dispositivi. L'ultimo aggiornamento disponibile ha introdotto diverse novità sul profilo degli utenti (come la sezione "Il mio profilo" e la possibilità di aggiungere il proprio compleanno) e ha rinnovato l'interfaccia di ricerca con una nuova scheda che mostra i canali seguiti. L'aggiornamento risulta particolarmente ricco in quanto a nuove funzioni (più di 15) quindi andiamo a vederle tutte nel dettaglio.

Canali consigliati

L'interfaccia di ricerca ha una nuova scheda "Canali" che mostra i canali seguiti. La scheda contiene anche una lista di canali consigliati con argomenti simili in cui è possibile scoprire nuovi creatori di contenuti. I suggerimenti dei canali si basano solo sull'argomento generale dei canali di cui fai già parte.

Il mio profilo

Le impostazioni personali ora hanno una sezione "Il mio profilo" dedicata che permette di visualizzare come appare il proprio profilo agli altri utenti e di modificare rapidamente qualsiasi informazione. Ora è possibile fissare fino a 3 storie in cima alla pagina del proprio profilo. Abbiamo anche aggiunto delle piccole icone che mostrano le impostazioni privacy delle storie pubblicate, in modo da poter vedere rapidamente se è necessario modificarle.

Compleanni

Adesso chiunque può scegliere di aggiungere il proprio compleanno al profilo. Di default, la data di nascita è visibile solo ai propri contatti (per modificare le impostazioni di privacy: Impostazioni > Privacy e sicurezza > Data di nascita). Il giorno del tuo compleanno, chiunque visiti il tuo profilo sarà accolto con coriandoli animati e tanti palloncini. Il giorno del compleanno di un contatto apparirà un banner nella tua lista chat, così non dimenticherai di fargli gli auguri.

Canali sul tuo profilo

Chi possiede un canale, ora potrà aggiungerlo alla pagina del proprio profilo. In questo modo, sopra la biografia viene mostrata un'anteprima dettagliata dell'ultimo post sul canale, così da poter reindirizzare i visitatori.

Collezionabili sul tuo profilo

I proprietari di username collezionabili possono collegarli al loro account o ai loro canali Telegram, elencando i nomi extra nella pagina del profilo. Toccando un username collezionabile o un numero anonimo sul profilo di qualcuno, ora verranno visualizzate delle informazioni aggiuntive, come quando è stato acquistato e per quanto.

Condividi la posizione indefinitamente

Adesso è possibile condividere la propria posizione, con singoli utenti o con intere chat di gruppo, fino a quando non viene disattivata.

Impostazioni di notifica per le reazioni

Sono state aggiunte delle nuove impostazioni che consentono di controllare le notifiche per le reazioni ai propri messaggi. Questo aggiornamento introduce anche le notifiche per le reazioni alle proprie storie, ''in modo da non perdere mai più un cuore''.

Foto profilo nei messaggi inoltrati

I messaggi inoltrati ora mostrano la foto profilo dell'utente da cui sono stati inoltrati. Questo li rende più riconoscibili nella chat e rende più facile leggere le conversazioni inoltrate con diversi utenti. Se limiti chi può inserire un collegamento al tuo account durante l'inoltro, la tua immagine del profilo non apparirà nei messaggi inoltrati da te. Su Telegram, puoi impostare una foto pubblica separata che verrà mostrata agli utenti che non conosci.

Emoji animate nei sondaggi (Premium)

Gli utenti Premium ora possono includere emoji animate e personalizzate nei sondaggi.

Moderazione massiva per i gruppi

Gli amministratori dei gruppi ora possono selezionare diversi messaggi ed eseguire più azioni di moderazione contemporaneamente, grazie ad un nuovo menu con pulsanti individuali per ogni utente e per ogni azione da eseguire, così da massimizzare l'efficienza. Il menu contiene anche opzioni per limitare i permessi degli utenti invece di bannarli subito dalla community.

Azioni recenti migliorate

La sezione Azioni recenti consente agli amministratori del gruppo di visualizzare gli eventi degni di nota che hanno avuto luogo nella chat nelle ultime 48 ore, come i messaggi eliminati o modificati e l'attività degli amministratori. Con questo aggiornamento, le azioni recenti ora sono più compatte, con azioni simili dello stesso amministratore raggruppate insieme. Gli amministratori possono anche vedere le risposte e a quali topic appartengono i messaggi delle azioni recenti.

Gestione delle reazioni per i canali

Gli amministratori dei canali ora hanno un modo in più per gestire le reazioni, selezionando un numero massimo di tipi di reazioni che ogni post può avere per tenere le cose in ordine.

Mostra le inserzioni (Premium)

Di default, l'iscrizione a Telegram Premium nasconde le inserzioni nei canali. Chi vuole continuarle a vedere, sia per controllare le proprie inserzioni sia per aiutare i canali a guadagnare ricompense, c'è una nuova opzione per mostrare i messaggi sponsorizzati in Impostazioni > Telegram Business.

Apri le storie anonimamente (Premium)

Ora è possibile attivare la modalità Stealth anche dalla lista chat: è sufficiente tenere premuto su una storia nel proprio feed e selezionare "Visualizza anonimamente ". In questo modo la storia sarà aperta senza aggiungere l'utente alla lista delle visualizzazioni e verrà anche attivata la modalità Stealth.

Scorri per il topic successivo

Quando si naviga nei gruppi che hanno attivato i topic, è possibile trascinare verso l'alto in fondo alla chat per passare al successivo topic non letto.

Apertura rapida su Telegram Desktop

L'app multipiattaforma Desktop di Telegram ora supporta l'Apertura rapida per i siti web, aprendo la pagina e tutti i suoi media direttamente nell'app con senza tempi di caricamento.