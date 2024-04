Siete davvero indipendenti dal vostro telefono? Provatelo con l'app blockit

Andando più al sodo, l'app blockit promette di farvi staccare completamente dal vostro smartphone. E tutto è impostato come una sfida , un approccio che in tanti contesti rende bene. La sfida di blockit consiste nello stare senza telefono per un tempo scelto dall'utente. Si parte da intervalli di tempo considerati "semplici", come i 15 minuti , fino ad arrivare a soste dal telefono relativamente lunghe, come le 3 ore .

Come vedete dagli screenshot in galleria, il design è coerente con le linee guida del Material You di Google e niente sembra lasciato al caso. La scelta delle tonalità di colore è sempre azzeccata, così come troviamo il supporto al tema scuro che rende benissimo.

Dalla schermata iniziale sarà quindi possibile scegliere per quanto tempo si vuole tentare di rimanere senza telefono. Una volta avviata la sfida arriva il bello. L'app infatti bloccherà il telefono in ogni suo aspetto: non sarà possibile sbloccarlo, non sarà possibile accedere al launcher, non sarà possibile accedere a nessuna delle app installate. Anche in caso di ricezione di una notifica, non sarà possibile accedervi.

L'unica cosa visualizzata a schermo sarà il timer che mostra il tempo che manca al momento in cui potrete tornare a usare il telefono liberamente.

Un altro aspetto interessante consiste anche nella possibilità di bloccare la sfida: per farlo sarà necessario un paracadute, ovvero dei gettoni che permettono di stoppare la sfida in qualsiasi momento. Ma attenzione, i paracaduti a disposizione sono a pagamento, e soltanto uno verrà concesso gratuitamente al primo utilizzo dell'app. Alternativamente, è anche possibile mettere in pausa la sfida e portarla a termine successivamente.

A corredo di tutto questo, l'app blockit propone una sezione di statistiche in cui viene mostrato come state andando in termini di tempo di privazione dallo smartphone. Nella sezione delle impostazioni sarà invece possibile personalizzare il tema e il feedback aptico dei pulsanti.