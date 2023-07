Alla scoperta di CapCut: l'editor video perfetto per i social

E sono davvero tante le app che promettono grandi cose in entrambi i contesti. Oggi parliamo di un'app che rientra tra queste, un editor video particolarmente interessante e ricco di personalizzazioni che sembra perfetto per un utilizzo mirato alla condivisione di contenuti sui social. Parliamo di CapCut , andiamo a vedere perché ci è piaciuto.

Al giorno d'oggi i nostri smartphone sono i nostri compagni in tantissime attività, comprese quelle che riguardano le interazioni sociali e quelle che invece riguardano l'aspetto della fotografia e video.

Personalizzazioni infinite, semplice e immediato

Nel titolo di questo paragrafo abbiamo sintetizzato in maniera estrema i maggiori punti forti di CapCut. L'app è un editor di foto e video a tutti gli effetti, disponibile sia per dispositivi Android che per iPhone.

CapCut si presenta con un'interfaccia grafica gradevole, relativamente moderna. L'app è molto ricca di funzionalità e opzioni, questo è un pregio per l'utilizzo che se ne deve fare ma non contribuisce alla facilità di navigazione attraverso la sua interfaccia.

Il suo utilizzo è molto semplice, al primo avvio non verrà nemmeno richiesto di creare un account e tutti i permessi necessari al suo funzionamento verranno richiesti solo quando si tenterà di accedere a funzionalità che effettivamente li necessitano. L'app permette sia di modificare foto che video, e questi possono essere registrati al momento oppure possono essere caricati dall'archivio interno dello smartphone.

L'elenco che segue include tutte le funzionalità principali di CapCut, che poi sono anche quelle che ci sono piaciute di più e per le quali dovreste dare un chance all'app:

CapCut è in grado di generare effetti o di modificare immagini con il supportate dell'intelligenza artificiale . Questo è un aspetto che difficilmente troviamo nei più diffusi editor foto e video.

o di modificare immagini con il supportate . Questo è un aspetto che difficilmente troviamo nei più diffusi editor foto e video. Trovate tantissimi template per modificare le vostre foto o i vostri video. Allo stesso modo sono presenti tantissimi filtri , anche particolarmente elaborati.

per modificare le vostre foto o i vostri video. Allo stesso modo sono presenti tantissimi , anche particolarmente elaborati. La funzionalità che ci è piaciuta di più è la possibilità di far scegliere a CapCut l'effetto o il template migliore per modificare al meglio una foto o un video. Questa funziona particolarmente bene perché analizza il contenuto e propone i filtri più indicati per la sua modifica.

l'effetto o il template migliore per modificare al meglio una foto o un video. Questa funziona particolarmente bene perché analizza il contenuto e propone i filtri più indicati per la sua modifica. Potete aggiungere tracce audio scegliendo tra una discreta lista di alternative. Anche in questo caso potete far scegliere a CapCut quella più indicata.

scegliendo tra una discreta lista di alternative. Anche in questo caso potete far scegliere a CapCut quella più indicata. Per i video è anche possibile aggiungere dei sottotitoli alla traccia, sincronizzarli o addirittura personalizzarne la velocità di riproduzione.

alla traccia, sincronizzarli o addirittura personalizzarne la velocità di riproduzione. Altra funzionalità interessante è la possibilità di registrare un video servendosi del gobbo virtuale che mostra il testo da pronunciare durante la registrazione. Una funzionalità particolarmente comoda per i creator di contenuti da smartphone.

Insomma, avrete capito che CapCut non si inventa nulla, visto che propone funzionalità che per la maggior parte possiamo trovare su altri suoi competitor.

Il suo pregio principale però è aver saputo combinare tutte queste funzionalità in modo da essere immediate e sempre a portata di mano per qualsiasi contenuto si intende modificare o creare.

Inizialmente abbiamo parlato di un uso social perché secondo noi CapCut è il compagno perfetto per coloro che intendono modificare o creare contenuti da condividere sui social con una buona qualità ma senza perderci troppo tempo.