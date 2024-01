L'app Diario Scuola: l'icona tra i banchi diventa smart

Il diario di scuola per anni è stato cartaceo, e la sua scelta a inizio anno ci caratterizzava durante tutto l'anno a venire. La tecnologia nel frattempo è andata avanti, abbiamo smartphone e connettività ovunque e comunque, e allora il diario diventa un'app . O forse un'app può diventare il vostro diario . Proprio in questo contesto abbiamo provato l'app Diario Scuola , e vi raccontiamo com'è andata.

La scuola è un'esperienza che accomuna praticamente tutti e chi, come noi, è leggermente più navigato ricorderà che un compagno sempre presente nel nostro zaino e sui nostri banchi è stato il diario.

Questa app può diventare il vostro diario

L'app è molto ricca di informazioni, dati, possibilità di personalizzazione, al punto che davvero possiamo intenderla come un diario estremamente personalizzato.

Il punto forte dell'app Diario Scuola non è ovviamente l'aspetto grafico, anche se giustamente deve avere il suo spazio nella valutazione. Il punto forte dell'app sono sicuramente le tantissime funzionalità . Andiamo a vedere quelle che ci sono piaciute di più:

Chiaramente c'è sempre l'aspetto soggettivo da mettere in conto, ma l'interfaccia grafica di Diario Scuola ci è piaciuta moltissimo . Inoltre, l'organizzazione dell'app è oculata, pur contenendo tantissime informazioni e opzioni.

Come vedete dagli screenshot in basso, l'app si presenta con un'interfaccia molto curata e aggiornata .

Il dubbio che abbiamo palesato sopra in realtà non sussiste. L'app Diario Scuola è così ben fatta che può sostituire la sua controparte cartacea e può competere ad armi pari con tante sue alternative.

Versione gratis e abbonamento

L'app Diario Scuola è disponibile gratuitamente sul Play Store. L'app prevede una versione in abbonamento per coloro che intendono sbloccare tutte le sue funzionalità. Dobbiamo sottolineare che anche nella sua versione gratuita l'app si comporta benissimo e le funzionalità limitate non sono fondamentali nell'utilizzo quotidiano.

Non vi resta quindi che provarla. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla su Android.

Scarica da Play Store