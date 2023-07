Alla scoperta di Hive: il nuovo social che sfida Twitter

Questa estate del 2023 si rivela particolarmente calda nel settore dei social network, con nuovi attori che entrano in scena e che puntano particolarmente a scalzare Twitter dal suo trono. Proprio questo è il caso di Threads, la novità appena lanciata da Instagram, ma anche di Hive, un nuovo social che è arrivato da poche settimane anche in Italia con molte ambizioni. Negli ultimi giorni l'abbiamo provato e vi raccontiamo com'è andata.

Un "classico" social che vuole distinguersi

Non ci dilungheremo particolarmente su cos'è e come funziona Hive, visto che abbiamo scritto una guida dettagliata per descrivere di cosa si tratta. Hive è un social network nato nel 2019 e che, dopo alcuni problemi relativi alla privacy e alla sicurezza degli utenti, è stato lanciato in pianta stabile per dispositivi Android e iPhone. In sostanza, possiamo dire che Hive è un social network in piena regola. Se volessimo paragonarlo a uno dei social più noti diremmo sicuramente che è l'omologo di Twitter. A livello di contenuti, Hive ospita contenuti testuali, immagini e video. La sua struttura prevede opzioni molto simili a quelle che troviamo su Twitter: ci sono i repost, per condividere contenuti inizialmente condivisi da altri utenti, c'è il classico feed dei contenuti anche se questi vengono proposti in ordine cronologico e non selezionati in base agli interessi personali di ogni utente, troviamo le opzioni per condividere contenuti.

Hive però ha anche alcune peculiarità. Come menzionato sopra, il feed di Hive prevede una sezione che mostra i contenuti degli utenti che vengono seguiti e una seconda sezione che offre la possibilità di scoprire nuovi contenuti da profili che non vengono seguiti. Il feed dei contenuti dei contatti seguiti è ordinato in senso cronologico, mentre quello per scoprire nuovi contenuti viene realizzato facendo riferimento agli interessi dichiarati dall'utente in fase di creazione del proprio profilo Hive. Altre peculiarità consistono nella realizzazione dei contenuti: non vi sono limiti di caratteri per i contenuti testuali. Altro aspetto interessante è la possibilità di personalizzare il proprio profilo anche con una traccia musicale. Inoltre, Hive non prevede dinamiche per segnalare profili verificati, così come non prevede strumenti per incrementare la propria visibilità rispetto agli altri utenti. Ci sono anche i messaggi privati con altri utenti, e in questo vediamo come Hive sostanzialmente non differisca dai suoi competitor più diffusi e più famosi. In termini di privacy, troviamo la possibilità di impedire a utenti che non si seguono di inviare messaggi privati. In generale l'app Hive funziona bene, non abbiamo riscontrato criticità. Anche provando i messaggi privati non abbiamo avuto problemi, con le notifiche che sono arrivate in tempo quasi reale.

Niente pubblicità e abbonamenti