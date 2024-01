Le app per controllare l'inquinamento dell'aria

Un modo per verificare lo stato della qualità dell'aria e l' inquinamento , e magari anche adattare la nostra vita di conseguenza, soprattutto per quanto riguarda le attività all'aria aperta, è quello di utilizzare delle app. Ne abbiamo provate alcune e vi raccontiamo le loro caratteristiche.

Meteo dello smartphone

Alcuni smartphone includono un'indicazione della qualità dell'aria e dell'inquinamento direttamente dentro alla propria app del meteo. Samsung per esempio mostra un valore unico dell'IQA con un colore e un'indicazione della qualità dell'aria. Aprendo quel link si verrà catapultati su Weather.com dove si avrà qualche informazione in più sulla costruzione di questo valore, con il dettaglio di ogni inquinante.

Ancora più interessante è che premendo sulla mappa delle precipitazioni da lì è possibile selezionare il livello della qualità dell'aria e vedere una mappa molto dettagliata dell'inquinamento in tutta Italia e in quasi tutta l'Europa.

Air Quality

Premendo sulle tre barrette in alto a destra si può anche avere una spartana indicazione delle previsioni di inquinamento per i giorni successivi. In più ci sono anche dei tasti rapidi che vi danno consigli se è il caso di uscire all'aperto per le persone allergiche , per gli anziani e i bambini e per fare attività fisica.

IQAir - Air Visual

In più anche la parte di previsioni è estremamente chiara e di facilissima consultazione , con previsione oraria per tutti i giorni successivi. Ci sono anche delle mappe: una con un'indicazione dei valori delle stazioni più vicine e un'altra con invece una mappa mondiale dell'inquinamento, che però ci è sembrata forse un po' meno precisa rispetto a quella fornita da iPhone.

L'app di IQAir è indubbiamente una delle più complete. Questo perché i dati sono raccolti non solo tramite i dati satellitari, ma anche tramite le stazioni sulla qualità dell'aria che le persone possono comprare e installare in casa (un po' come succede per Netatmo , che però non è incentrato sugli inquinanti). L'app mostra subito le informazioni sulla qualità dell'aria nella zona , con una grafica moderna e pulita. Si possono anche salvare più località, come se fosse un'app meteo, e avere quindi magari una panoramica istantanea dei luoghi che si visitano più spesso.

Plume Labs

Un'altra app realizzata in modo molto chiara è sicuramente Plume, che fino a due anni fa vendeva anche dispositivi personali per misurare l'inquinamento. Oggi rimane comunque una delle migliori app per verificare lo stato di inquinamento nella propria zona, con una chiarissima visualizzazione a barre oraria, non solo per la giornata odierna, ma anche per quelle precedenti e per quelle future, con uno dei migliori grafici per le previsioni orarie con subito anche una chiara indicazione di quattro valori che sono quelli dell'attività fisica, del ciclismo, le persone anziane e i neonati e lo stazionare in terrazze e negli spazi all'aperto.

Ognuno di questi valori si colora in modo diverso per darvi chiara indicazione se è il caso di esporsi all'aperto per le varie categorie di persone e di attività.

Download: Android - iOS