AirDrop tra Windows e Android? L'app Intel Unison promette magia

Al giorno d'oggi tantissimi di noi lavorano o studiano al PC avendo sempre a portata di mano il proprio smartphone. Questo perché è lo smartphone a tenerci connessi, soprattutto per la messaggistica. E quante volte vi siete chiesti quanto sarebbe comodo avere tutto in un unico dispositivo? E la risposta a questa esigenza la troviamo già, almeno parzialmente con diversi servizi tra i quali non possiamo non nominare Il tuo telefono di Windows. Oggi però vi parliamo di un suo concorrente molto interessante che si chiama Intel Unison. Andiamo a vedere perché dovreste provarlo.

Scambio file, gestione chiamate, foto e notifiche

Le funzionalità che abbiamo elencato sopra sono le ragioni principali per le quali dovreste usare Intel Unison. Ma andiamo a vedere in cosa consiste questa app. Unison arriva direttamente da Intel, il gigante dei componenti hardware, e si pone l'obiettivo di realizzare una connessione semplice e globale tra smartphone e PC Windows.

Attenzione però, potrete usare Intel Unison esclusivamente con PC Windows che hanno processori Intel della serie Evo. Se vi trovate in questa posizione allora potete sorridere e usare Intel Unison. Per utilizzarla dovrete installare l'app per smartphone Android e quella per PC Windows che trovate su Microsoft Store. Una volta installate entrambe le app potrete accedere a una serie di funzionalità interessanti: Accedere a tutte le foto e video del telefono direttamente dal PC. Sarà anche possibile trasferire istantaneamente foto e video.

del telefono direttamente dal PC. Sarà anche possibile trasferire istantaneamente foto e video. Gestire tutte le notifiche che arrivano sullo smartphone, anche con la possibilità di rispondere. Questo non vale solo per gli SMS, abbiamo provato con le notifiche WhatsApp e le risposte vengono inviate correttamente.

che arrivano sullo smartphone, anche con la possibilità di rispondere. Questo non vale solo per gli SMS, abbiamo provato con le notifiche WhatsApp e le risposte vengono inviate correttamente. Gestire le chiamate che arrivano sul telefono direttamente dal PC. Sarà quindi possibile rispondere direttamente dal PC.

che arrivano sul telefono direttamente dal PC. Sarà quindi possibile rispondere direttamente dal PC. Trasferire qualsiasi tipo di file dal PC allo smartphone e viceversa semplicemente per trascinamento. Questa funzionalità è tanto semplice quanto rapida e potente.

dal PC allo smartphone e viceversa semplicemente per trascinamento. Questa funzionalità è tanto semplice quanto rapida e potente. Personalizzare le app installate sul telefono dalle quali si possono ricevere le notifiche sul PC.

Insomma, avrete capito che Intel Unison non sembra avere una pecca. Se aveste un PC Windows compatibile ve la consigliamo a occhi chiusi. Usando Intel Unison accoppiata al vostro smartphone, allora potrete usare soltanto il PC e lasciare il telefono nello zaino mentre lavorate o studiate.

Meglio del servizio di Windows?