Una delle app meteo più belle: abbiamo provato Breezy Weather

Il meteo è una delle informazioni che consultiamo maggiormente in media durante il giorno, e quindi l'aspetto e le funzionalità di un'app meteo svolgono un ruolo fondamentale per il loro apprezzamento. In questo contesto abbiamo scoperto l'app Breezy Weather . Vi raccontiamo perché ci è piaciuta molto .

Tra le tante app che interessano coloro che sono appassionati di personalizzazione (ecco la nostra guida su come personalizzare Android ) troviamo quelle per il meteo .

Anche l'occhio vuole la sua parte

Il titolo che abbiamo dato a questo paragrafo riassume in pieno il concetto sul quale si basa Breezy Weather. L'app consiste in un prodotto open-source, senza alcuno scopo di monetizzazione e questo è un buon punto a suo favore.

La sua interfaccia è l'aspetto che ci ha colpito maggiormente. Si tratta di un'interfaccia grafica, come potete vedere dagli screenshot che abbiamo caricato in basso, ispirata per certi versi a quella del meteo di Google. Non si tratta però di un suo rifacimento, in quanto presenta alcuni elementi inediti, come le animazioni sullo sfondo.

Tutta la tonalità dell'interfaccia è abbastanza scura, e questo aiuta molto nella consultazione dei tanti dettagli che l'app propone. Negli ultimi tempi anche il meteo di Google si è arricchito di dettagli sui Pixel, ma quelli offerti da Breezy Weather sono nettamente più informativi.

Il tutto viene presentato con grafici comprensibili e piacevoli da vedere. Le sezioni consultabili sono le previsioni del meteo, quelle per le precipitazioni, quelle relative al vento, temperatura, indice UV e qualità dell'aria (ecco le migliori app per controllare la qualità dell'aria e l'inquinamento). Proprio quest'ultimo aspetto ci ha colpito maggiormente, in quanto presenta un grafico dettagliato sui vari inquinanti rilevati dalle stazioni di monitoraggio nelle vicinanze.

Un altro aspetto interessante che viene mostrato tra le informazioni consiste nei dettagli proposti per le previsioni dei pollini in aria, qualcosa di fondamentale per chi soffre di allergia stagionale.

Una delle funzionalità che costituisce un grande punto a favore di quest'app, rispetto alla concorrenza e che magari non è immediatamente evidente, consiste nella possibilità di personalizzare le fonti dalle quali vengono derivati i dati sulle varie previsioni proposte.

Sarà infatti possibile scegliere fonti locali, in modo da ottenere informazioni sempre accurate.

L'app prevede anche un widget personalizzabile in tantissime dimensioni, a seconda delle quali si otterranno più o meno informazioni direttamente dalla schermata home.