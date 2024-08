Trovare un veterinario è più facile con MyLav for Pets: l'app con la cartella clinica dei vostri animali

Stiamo parlando di MyLav for Pets , un'app per dispositivi Android e iOS che abbiamo provato in maniera approfondita negli ultimi giorni. Vi raccontiamo quali sono i suoi punti di forza.

I nostri smartphone con le loro app ci possono tornare utili per tantissime attività. E oggi vi parliamo di come poter gestire la salute del proprio animale domestico in maniera smart, con la possibilità di trovare un veterinario anche quando sembra impossibile.

Cosa fa e come funziona MyLav for Pets

L'app MyLav for Pets è stata lanciata recentemente per dispositivi Android e iOS. Come potete vedere dagli screenshot che trovate in basso, l'app arriva con un'interfaccia gradevole, accessibile e aggiornata.

Al primo avvio vi verrà chiesto se volete effettuare l'accesso tramite un account personale. Non è obbligatorio, visto che è possibile usare l'app anche in modalità ospite, anche se alcune delle funzionalità principali rimangono accessibili solo se si effettua l'accesso con account personale.

MyLav for Pets ovviamente non è dedicata solo a coloro che hanno gli animali domestici più comuni, come cani e gatti.

Chiaramente, per questi ultimi due tipi di animali, l'app presenta una vasta gamma di opzioni. Andiamo a vedere quali sono le sue funzioni principali:

Per ogni animale salvato e sincronizzato con il proprio profilo sarà possibile creare e aggiornare un cartella sanitaria . Questa poi potrà essere condivisa con il veterinario in caso di visita o necessità. La condivisione può avvenire direttamente attraverso l'app, anche in anticipo. La cartella clinica può essere completata in maniera molto dettagliata , in base ai dati a disposizione del proprietario.

della cura degli animali. Queste possono essere interessanti per rimanere aggiornati su vaccini da fare, malattie e nuove cure. Prenotare un consulto veterinario presso una struttura nelle vicinanze . Questa è una delle funzioni sicuramente più interessanti. L'app è in grado di localizzare l'utente e ricercare nelle vicinanze gli studi veterinari che accettano appuntamenti. Per ogni studio identificato è possibile accedere ai contatti. Potrete chiamare oppure prendere appuntamento direttamente tramite l'app.

Insomma, l'app MyLav for Pets si offre di fare quello che fareste voi manualmente per la cura del vostro animale.

Chiaramente lo fa in maniera più rapida, e probabilmente anche a prova di errore. L'app permette di gestire in maniera dinamica la cartella clinica. Ovvero, sarà possibile ricevere i referti medici dei consulti effettuati online o presso le strutture prenotate con la stessa app, per poi allegarli alla cartella clinica del proprio animale.

Un altro punto a favore dell'app consiste nella possibilità di selezionare automaticamente i veterinari disponibili, sia per consulti online che per visite presso lo studio, in base alle caratteristiche del proprio animale. E anche in base alle necessità che si hanno, visto che presenta un selettore per la specializzazione che si richiede al veterinario.

Durante il nostro utilizzo non abbiamo riscontrato particolari criticità, ha funzionato sempre tutto in modo egregio. Ci sentiamo quindi di consigliarvela, soprattutto se volete fare una gestione organizzata, accurata e automatica della salute del vostro animale.