Finalmente un'app di Zumba: il fitness musicale più famoso di sempre è a portata di app

Sembra quasi incredibile che in decenni di successi in tutto il mondo, fino a poco fa non fosse ancora disponibile un'app per Zumba su Android e iPhone. Per fortuna quel tempo è finito. Oggi infatti parliamo dell'app Zumba, l'app che appunto porta la popolarissima disciplina di fitness musicale che da circa 20 anni appassiona milioni di persone in tutto il mondo. Negli ultimi giorni abbiamo provato l'app, e ora vi raccontiamo come è andata.

Zumba sul telefono, in TV e anche in palestra

L'app Zumba è molto ben fatta, come potete vedere dagli screenshot che trovate in basso. L'interfaccia è molto gradevole e, sebbene l'app includa un gran numero di contenuti, rimane comunque semplice orientarcisi e utilizzarla. Al primo avvio l'app vi chiederà di effettuare l'accesso o iscrivervi. Questa è una condizione necessaria per accedere all'app Zumba. Senza account dunque non sarà possibile accedere ai contenuti. Sarà possibile iscriversi rapidamente anche effettuando l'accesso tramite uno dei propri profili social. Sempre al primo avvio, l'app dovrà essere configurata scegliendo quali sono le preferenze personali. Sarà quindi necessario indicare qual è l'obiettivo principale che si vuole raggiungere usando l'app, con quale intensità ci si intende allenare e con quale frequenza, scegliendo quante volte a settimane volete allenarvi. Alla fine della configurazione sarà necessario scegliere quali generi musicali si preferiscono. Tutte queste informazioni serviranno all'app Zumba per proporre contenuti suggeriti coerenti con il profilo personale. Dopo la prima configurazione sarà possibile accedere ai contenuti di Zumba. Ci sono davvero tante sessioni di allenamento, tutte chiaramente accessibili in qualsiasi momento. Immaginate che si tratta di contenuti simili a quelli di un qualsiasi servizio di streaming multimediale, dove le classi possono essere messe in pausa oppure ripetute. Ogni sessioni di allenamento potrà essere avviata dal proprio smartphone, potrà essere salvata nei preferiti o anche trasmessa in casting alla propria TV in casa. Per ogni sessione di Zumba sarà anche possibile consultare informazioni rilevanti che riguardano l'insegnante e la tipologia di classe che si sta per frequentare. Tra i bonus dell'app troviamo la sezione che permette di trovare nelle vicinanze delle classi che si svolgono in presenza, in palestre reali. Questo è sicuramente un vantaggio per coloro che invece amano allenarsi anche in compagnia. L'app include anche una sezione per le statistiche, tramite le quali sarà possibile tenere traccia degli allenamenti e delle sessioni seguite nel tempo.

L'app Zumba gratis o in abbonamento

Dunque, nel complesso l'app Zumba funziona bene. Durante il suo utilizzo non abbiamo riscontrato particolari criticità. Sicuramente i contenuti più interessanti e personalizzati sono disponibili soltanto per coloro che si abbonano. Ma comunque i contenuti sono abbastanza variegati anche per coloro che usano la versione gratuita dell'app. L'app Zumba è disponibile al download gratuito sul Play Store e su App Store. Qui sotto trovate i pulsanti per scaricarla e provarla subito sul vostro smartphone Android o iPhone. Scarica da Play Store Scarica da App Store

