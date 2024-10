Il browser più chiacchierato del web è arrivato su Android

Arc è un browser basato su Chromium e creato da The Browser Company, una società appositamente fondata e composta da figure di spicco provenienti da grandi colossi del settore, come Amazon, Tesla e Medium. La prima versione è stata lanciata su Mac, ed è subito diventato il mio browser di default , per delle intuizioni geniali in termini di usabilità.

Arc su mobile: Arc Search e la forza dell'Intelligenza Artificiale

Dopo una prima fase solo su Mac, da quest'anno è disponibile anche su mobile col nome Arc Search: è arrivato su iOS a gennaio, facendosi notare per le sue funzioni basate su intelligenza artificiale.

Tra queste, spicca Browse for me: invece di cercare qualcosa su Google, si può cliccare sul tasto Browse for me per ottenere una pagina personalizzata che contiene tutte le informazioni utili.

Arc legge per noi le pagine più rilevanti che trattano dell'argomento richiesto e riassume le informazioni utili per rispondere alla domanda.