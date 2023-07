Finalmente tutti possono provare il mio browser preferito!

Da ormai diversi mesi utilizzo Arc come browser di default: è un software di cui mi sono innamorato, che ho consigliato agli amici e ai nostri lettori e che ho continuato a usare e scoprire con grande interesse. Finora, la più grande seccatura nel consigliare Arc era la sua esclusività: essendo un software in beta, era disponibile solo su invito, e che noia dover aspettare un invito perfino per provare un browser. Adesso non è più così: da oggi è disponibile Arc 1.0, la prima versione stabile di questo browser, che finalmente può essere installato da tutti.

O meglio, non proprio da tutti, ma da tutti gli utenti Mac: al momento Arc continua a essere disponibile solo per macOS, anche se una versione Windows è in sviluppo e dovrebbe essere rilasciata entro la fine dell'anno. Nel frattempo, chi utilizza altri prodotti dell'ecosistema Apple può provare anche l'app Arc per iPhone, che non è proprio un vero browser ma più un comodo gestore di segnalibri.

In ogni caso, rispetto a quando ho registrato il video che trovate in cima, sono state aggiunte tante piccole nuove funzioni, perché Arc viene aggiornato puntualmente ogni settimana. Ancora una volta, il consiglio è di provarlo: non è un browser per tutti, non piacerà a tutti e richiede all'utente di adattarsi (e "piegarsi") ai propri paradigmi, ma sono sicuro che lì fuori ci sono ancora parecchie persone che si innamoreranno di Arc, adesso che è disponibile per tutti. Lo potete scaricare gratuitamente sul sito ufficiale.