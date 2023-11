Intelligenza artificiale nel browser: perché (non) è una buona idea

Cos'è Arc Max

Arc Max è il nome generico che accomuna le cinque funzioni basate su intelligenza artificiale lanciate da The Browser Company. Per attivarle o disattivarle (singolarmente o in blocco) basta quindi cercare "Arc Max" nella command bar del browser (CMD+T). Ecco quali sono le cinque funzionalità in questione:

Cosa c'è di buono

L'intelligenza artificiale è uno strumento fantastico a cui delegare compiti con l'obiettivo di farci risparmiare tempo e, in tal senso, le funzioni integrate da Arc sono eccezionali.

In particolare, non posso negare di aver usato con grande piacere Ask on page, in assoluto la mia funzione preferita di Arc Max. Per chi, come me, consulta per lavoro moltissime pagine web ogni giorno, avere la possibilità di fare domande dirette al proprio browser è di una comodità disarmante. Ho usato Ask on page per chiedere quale fosse il punto di un articolo con un titolo criptico che andava un po' troppo per le lunghe e che non avevo voglia di leggere, per capire subito se la pagina trovata su Google rispondeva al mio dubbio e anche per avere un riassunto rapido di una notizia di cui mi interessava poco.

L'intelligenza artificiale di Arc Max, basata su Anthropic, mi ha dato sempre risposte abbastanza soddisfacenti, fornendomi anche i paragrafi del testo da cui l'IA aveva estrapolato la risposta.

Inoltre, l'intelligenza artificiale in questione parla diverse lingue, ed è possibile porre domande in italiano anche per contenuti in inglese.