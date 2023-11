Arcticons è l'icon pack perfetto e gratuito per gli amanti del minimalismo

Spesso parliamo delle grandi possibilità di personalizzazione che abbiamo sui dispositivi Android , un aspetto che sin dalla nascita del robottino verde ha caratterizzato i suoi dispositivi. Questo passa per la personalizzazione del launcher , così come la personalizzazione delle icone .

Cura del dettaglio e un bonus interessante

Arcticons è un icon pack in tutto e per tutto. Questo significa che la sua app prevede la possibilità di consultare tutte le icone disponibili, così come prevede la possibilità di cercarle o richiedere quelle mancanti agli sviluppatori. Ma per usarlo nel concreto non dovrete far altro che applicarlo nel vostro launcher.

Soffermandoci con i contenuti di Arcticons, ovvero sulle icone disponibili, vediamo come lo stile dell'icon pack è molto coerente.

Tutte le icone sono caratterizzata da una doppia tonalità, bianca e nera, e da un design abbastanza minimal. Le icone disponibili sono davvero tanto, e difficilmente vi troverete nella situazione in cui dovrete richiederne di mancanti agli sviluppatori.

Questo rende l'icon pack particolarmente indicato per coloro che sono alla ricerca di un modo per personalizzare in toto tutte le icone delle app installate con un look minimal, magari avendo uno sfondo di sistema coerente.

All'interno dell'app troviamo un paio di funzionalità interessanti: troviamo infatti la possibilità di ricercare se è presente l'icona di una specifica app, andando a ricercare proprio per stringa di testo, così come è possibile sfogliare tutte le icone disponibile per categoria di app alle quali si riferiscono. Troviamo anche la sezione dei preferiti che è personalizzabile dall'utente.

L'applicazione dell'icon pack è molto semplice, basta selezionare il launcher che si sta utilizzando e confermare la scelta.

La sezione dei launcher mostra anche tutti i launcher compatibili e quelli che non lo sono.

Concludendo con il bonus, troviamo una funzionalità per richiedere le icone mancanti tramite uno strumento smart quanto originale: l'app infatti analizza tutte le app installate sul dispositivo, in modo da mostrare per quali app non è presente la personalizzazione secondo l'icon pack. Per tutte queste app è possibile richiedere agli sviluppatori di realizzare la personalizzazione della rispettiva icona.