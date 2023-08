Altro che Audible: Rai è piena di audiolibri gratis

Negli ultimi anni i contenuti audio sono diventati una parte importante nell'intrattenimento di molte persone e, oltre i podcast, moltissimi hanno iniziato ad ascoltare gli audiolibri. In Italia, la passione per l'ascolto dei libri è esplosa con Audible, il servizio in abbonamento di Amazon che include decine di migliaia di titoli, tra podcast in esclusiva e audiolibri: ma ben prima di Audible, che ha debuttato in Italia nel 2016, c'era un'azienda che praticamente realizzava audiolibri gratis, per tutti.

Quell'azienda è Rai: nella storica trasmissione Ad alta voce di Rai Radio 3 sono stati letti centinaia di libri, che sono poi stati resi disponibili come audiolibri (suddivisi in puntate). In generale, la qualità è molto alta: si trovano grandi classici e non solo, spesso le opere vengono lette da famosi attori teatrali e musicate e/o sonorizzate da esperti dell'audio. E dato che tutti paghiamo il canone, vale la pena approfittarne.

Ma i contenuti non sono tutto, conta anche lo strumento utilizzato: fino a pochi anni fa, l'app di RadioRai era praticamente inusabile e francamente non avrei consigliato nemmeno al mio peggior nemico di scaricarla per godere di un libro (non per niente, esistevano dei progetti non ufficiali che fornivano gli audiolibri Rai sotto forma di feed per app di podcast).