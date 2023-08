BatchPhoto è il modo più semplice per modificare tante foto alla volta

Come lascia intuire il nome, BatchPhoto è un'app pensata per modificare tante foto, in tanti modi diversi, in una volta sola. Non parliamo di fotoritocco alla Photoshop, ma piuttosto di ridimensionare, aggiungere effetti, filtri, watermark, convertire e rifinire un set di immagini. Detta così vi saranno probabilmente venuti in mente altri programmi che fanno qualcosa di cosa simile, ma oltre al gran numero di opzioni presenti al suo interno, BatchPhoto ha un'altra arma vincente: la semplicità.

Gli editor in batch possono infatti diventare un po' confusionari, proprio a causa delle tante opzioni presenti al loro interno, e del fatto di doverle applicare ricorsivamente a un gran numero di immagini. Da una parte c'è la complicazione di scegliere diversi effetti, che magari vanno a sovrapporsi, dall'altra quella di visualizzare il risultato su tante immagini differenti. BatchPhoto adotta quindi un approccio a schede, numerate anche progressivamente per non sbagliarsi.