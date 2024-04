Il miglior password manager gratis su Android e iPhone? Abbiamo provato Bitwarden

Per questo, negli ultimi anni sono spuntati tantissimi password manager , ovvero servizi che promettono di ricordare per voi tutte le vostre password. E recentemente abbiamo provato uno dei migliori password manager gratuiti , Bitwarden . Vi raccontiamo come è andata usando la sua app ufficiale per Android.

Ci stiamo avvicinando sempre di più a un futuro senza password , soprattutto grazie all'avvento delle passkey (ecco cosa sono e come funzionano le passkey ), ma attualmente sono ancora moltissimi i contesti in cui è necessario ricordare un password per accedere a un servizio.

Essenziale, efficace, e open source

Bitwarden è un progetto nato qualche anno fa in maniera open source. Questo è un aspetto molto importante che riguarda la sua affidabilità, visto che gli sviluppatori di terze parti possono liberamente consultarne il codice per capire se ci sono vulnerabilità di sicurezza.

L'affidabilità è ovviamente un aspetto centrale di un password manager, visto che il suo scopo consiste nel custodire tutte le chiavi di accesso ai servizi personali di cui disponiamo.

Una volta compresa l'alta affidabilità di Bitwarden, andiamo a vedere di cosa è capace.

Come vedete dagli screenshot in galleria, l'app permette di inizializzare il proprio account tramite una password principale. Si tratta della password che a sua volta apre le porte a tutte le singole password sincronizzate con il servizio, quindi assolutamente da non perdere e dimenticare.

Nella sezione principale è possibile inizializzare la sincronizzazione di una password. Per ognuna di essere è ovviamente possibile associare un username, in modo da realizzare l'inserimento automatico ogni volta che ci si reca nel corrispondente login.

Per ogni password inserita e sincronizzata sarà possibile inizializzare un'autenticazione tramite OTP, così come sarà possibile associare un URL di riferimento. Questo è comodo per accedere direttamente alla pagina di login associata alla specifica password.

Tra le peculiarità di Bitwarden troviamo l'integrazione della crittografia AES-256 per tutti gli utenti, uno standard di sicurezza approvato a livello europeo.

Inoltre, Bitwarden dichiara che nessun dato verrà condiviso con soggetti di terze parti, altro aspetto importante per la sicurezza.

Peccato che alcuni strumenti dell'app siano a pagamento, come la possibilità di essere avvertiti di eventuali data breach, ovvero fughe di dati personali a opera di terzi. Inoltre, Bitwarden non offre lo strumento di rilevazione automatica di password deboli, come invece fanno altri concorrenti.

Per gli utenti più esperti, Bitwarden offre anche la possibilità di sincronizzare tutto in locale, tramite la funzione che permette di creare la cassaforte personale. Questo evita di sincronizzare tutte le password salvata con i server di Bitwarden, che sono comunque crittografate e dunque inaccessibili anche a Bitwarden stessa.

Oltre alla sua utilità principale, abbiamo trovato anche funzionalità accessorie interessanti: il generatore delle password personalizzabili in termini di lunghezza e sicurezza non è di certo una rivoluzione, ma sicuramente è una comodità averlo a portata di app.

Troviamo poi anche l'opzione per condividere in maniera sicura una password.