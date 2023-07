Brilliant è una delle migliori app per l'allenamento quotidiano della mente

Tantissimi corsi, interattività e coinvolgimento

Un ultimo aspetto che davvero ci è piaciuto di Brilliant è il coinvolgimento.

L'app infatti prevede l'invio di notifiche per ricordare di effettuare l'allenamento quotidiano e progredire con i corsi scelti. La struttura sviluppata in livelli come se fosse un gioco poi aiuta nel sentirsi coinvolti anche dopo qualche tempo di utilizzo.

E infine un punto che farà storcere il naso a qualcuno ma che secondo noi è un ulteriore bonus di Brilliant: l'app è tutta in inglese, così come i corsi che propone. Secondo noi questo è un bonus perché offre la possibilità di apprendere la disciplina alla base del corso e allo stesso tempo fare pratica con l'inglese, anche imparando termini tecnici. Chiaramente Brilliant non è indicata nel caso in cui il livello di inglese letto e compreso è davvero di base.