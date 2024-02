Siete appassionati di cucina e siete sempre alla ricerca di nuove ricette da provare e personalizzare? Oppure magari non avete molta creatività ai fornelli e volete delle ricette per non cucinare sempre le stesse cose? In entrambi i casi vi trovare nel posto giusto, in quanto nei prossimi paragrafi vi diremo come trovare ricette con le app. Esatto, avete capito bene, esistono delle app che vi suggeriscono tante ricette da provare , disponibili a portata di clic direttamente sul vostro dispositivo mobile. Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora vi consigliamo di prendervi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa guida che abbiamo scritto appositamente per voi. Inoltre, vi consigliamo di scaricare e provare le app proprio mentre ve ne parliamo. In questo modo avrete subito la possibilità di scoprire come funzionano, capire se fanno al caso vostro e qual è la vostra preferita. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

My Recipe Box

La prima app per trovare ricette di cui vi parliamo si chiama My Recipe Box. È disponibile sia per Android che per iOS e la potrete cercare, scaricare e installate direttamente dal Play Store o dall'App Store, in base al vostro dispositivo mobile. È una risorsa davvero utile e facile da usare, che vi farà trovare molte ricette interessanti in base al tipo di cucina che vi piace. Potrete ottenere l'app a titolo gratuito. Questa presenta al suo interno dei banner pubblicitari, che potranno essere rimossi con l'acquisto della versione Premium al costo di 6,99 euro. Inoltre, il pagamento dà accesso anche ad altre funzioni, come la sincronizzazione su cloud e la possibilità di scaricare il vostro ricettario in PDF o in formato HTML. Dopo aver scaricato l'app avviatela con un clic sulla sua icona e procedete con la configurazione con un clic sulla freccia che punta a destra per avanzare.

Infine, mettete il segno di spunta sull'ultima schermata. Non dovrete creare nessun account, ma potrete sincronizzare il database con un profilo Google Drive o Dropbox.

Su My Recipe Box potrete creare il vostro ricettario in diversi modi. Il primo è tramite ricerche web. Dunque, fare clic sul tasto + dal menù principale e selezionate poi l'opzione Trovare una ricetta sul Web. Digitate il nome della ricetta e fate tap sul comando Cerca. Una volta visualizzati i risultati cliccate su + per importarla sul vostro ricettario. Dopo averla importata potrete apportare delle modifiche alla ricetta stessa, ma anche ingrandire i caratteri, condividerla, aggiungerla al calendario per programmarne la preparazione. Verificate le varie informazioni importate e poi pigiate sul segno di spunta a destra in alto per confermare. Il secondo metodo prevede l'aggiunta manuale. Premete sempre il tasto + dalla schermata principale e poi selezionate il tasto Nuova ricetta. Scrivete il Titolo, aggiungete la Descrizione, un'immagine e anche una valutazione se necessario.

Al termine premete su Salva.