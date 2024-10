Finalmente i password manager di terze parti in Chrome per Android! Ecco come usarli

Ora non dovete più litigare con Chrome per usare un password manager di terze parti: sull'app per Android è infatti arrivato il supporto nativo, rendendone molto più semplice l'utilizzo. Gestore delle password di Google è infatti uno dei migliori password manager sul mercato, ma se si preferisce usare un altro sistema su Chrome, ora la vita è molto più semplice. Scopriamo in che modo.

Il problema: Chrome supporta(va) solo Gestore delle password di Google

Prima di vedere la novità, cerchiamo di inquadrare il problema che va a risolvere. Su Android è possibile scegliere il password manager che si preferisce per la compilazione automatica nelle app, anche se diverso da Gestore delle password di Google. In Chrome però la situazione è un po' più complessa. Il browser della GrandeG infatti non supporta queste soluzioni, e questo significa che se si usa un'app diversa su Android, ogni volta che volete inserire una password con la compilazione automatica Chrome vi proporrà Gestore delle password e non quella che avete scelto. Questo è dovuto al fatto che un password manager, per funzionare su Chrome, necessita di una funzione chiamata Modalità di compatibilità. Il problema è che questa soluzione causa problemi grafici nello scorrimento della pagina e, potenzialmente, può mostrare suggerimenti duplicati da Google e dall'app. Da qui il fatto che Chrome mostra sempre Gestore delle password di Google. Da maggio 2024 però Google ha iniziato lavorare al supporto nativo per i password manager di terze parti in Chrome su Android, eliminando la necessità di usare la Modalità di compatibilità, e ora è disponibile agli utenti. Ecco come usarlo.

Come attivare il supporto ai password manager di terze parti

Ma come sfruttare la funzione? Al momento è disponibile in Chrome 131 e successivi, oppure bisogna attivare un flag. Ma per prima cosa, bisogna attivare un servizio di compilazione automatica di terze parti (bisogna avere un telefono con Android 14 e successivi). Attivare il servizio di compilazione automatica predefinito Se si ha un telefono con Android 14 e successivi, si può impostare un password manager di terze parti per la compilazione automatica a livello di sistema. Installate quindi un servizio di vostra scelta, come Bitwarden o altri, poi andate nelle Impostazioni del telefono e toccate Password, Passkey e compilazione automatica. In alto, sotto Servizio preferito, toccate l'icona a forma di ingranaggio o Cambia (se avete Android 15). Toccate il servizio che preferite e toccate Cambia nella finestra pop-up.

Attivare i password manager di terze parti in Chrome Ora siete pronti a usare il password manager anche in Chrome. Avete due opzioni. Se volete usare Chrome stabile, dovete attivare un flag. Andate nel campo degli indirizzi e digitate il seguente URL:

chrome://flags#enable-autofill-virtual-view-structure

Adesso toccate il menu a tendina in alto, con la scritta Default, e selezionate Enabled, poi toccate in basso a destra il pulsante Riavvia. In alternativa, secondo Google dovrebbe bastare installare Chrome Beta, che è aggiornato alla versione 131 e in teoria non dovrebbe richiedere l'attivazione del flag. Noi però abbiamo provato e abbiamo dovuto comunque attivare il flag per vedere i passaggi successivi. Installando invece Chrome Canary, aggiornato alla versione 132, non è necessario attivare il flag.

A questo punto, indipendentemente dalla vostra situazione, potete attivare il servizio di compilazione automatica. Toccate l'icona con tre puntini in alto a destra in Chrome e selezionate Impostazioni, poi scorrete verso il basso e selezionate Autofill services. Qui toccate Usa un altro servizio di compilazione automatica. Questa opzione consente di utilizzare il password manager di terze parti impostato a livello di sistema: toccate Riavvia Chrome. Adesso potete usare il password manager di terze parti per compilare automaticamente password, passkey e altre informazioni come indirizzi e dati di pagamento, come farebbero in altre app Android. Non è però possibile inserire le nuove password.

Quando arriverà sul canale stabile

Google ha dichiarato che la versione 131 di Chrome è arrivata nel canale beta il 16 ottobre e che verrà distribuita nel canale stabile il 12 novembre di quest'anno. A partire dall'inizio del 2025 Chrome non supporterà più la Modalità compatibilità. Questo significa che tutti dovranno andare nella sezione Autofill services di Chrome per selezionare il password manager.

