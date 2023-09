Dog Scanner: come riconoscere la razza degli amici a quattro zampe col telefono

Tanta potenza, la versione gratis è limitata

Dog Scanner è un'app che ha la funzione principale di identificare la razza dei cani direttamente tramite il telefono, ovvero tramite la fotocamera.

L'app si presenta con un design relativamente piacevole, anche se non aggiornato in base alle più recenti linee guida del Material You su Android. L'app non richiede permessi particolari per funzionare al primo avvio, se non quello di accedere alla fotocamera. Purtroppo sin dal primo avvio ci accorgiamo dell'invasività degli annunci pubblicitari per coloro che usano la versione gratuita.

Andando però a vedere le funzioni principali dell'app Dog Scanner, andiamo a vedere quelle che ci sono piaciute di più:

Il riconoscimento delle razze dei cani è abbastanza semplice e funziona bene. L'app permette il riconoscimento scattando una foto direttamente dall'app oppure a partire da una foto scattata in precedenza e presente nella galleria del telefono. Il riconoscimento richiede circa 10 secondi, e al suo completamento verrà fornita la descrizione della razza con alcuni dettagli e la percentuale di accuratezza stimata per il riconoscimento appena effettuato.

per scoprirne di più sulle razze dei cani più comuni e su quelle riconosciute. L'app prevede anche una sezione che raccoglie la completa cronologia dei riconoscimenti effettuati.

Insomma, l'app Dog Scanner fa bene quello che promette. Avere un'app del genere risulta molto utile soprattutto per coloro che hanno un cane, magari per usarla quando si porta a spasso e si incontrano altri cani, in modo da verificare la razza e avere dettagli su come comportarsi nel caso in cui dovessero interagire.

Tra le cose che non ci sono piaciute troviamo l'interfaccia grafica a volte non ben strutturata e accessibile.