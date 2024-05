Provate queste combinazioni di emoji in Gboard e diventerete gli idoli della chat!

Una delle funzioni più peculiari di Gboard per Android, la celebre tastiera di Google, è senz'altro la emoji kitchen, la "cucina delle emoji". In poche parole si tratta della possibilità di combinare tra loro due emoji classiche, per generarne una terza completamente originale, che racchiuda in sé il senso di entrambe le sue genitrici. Le combinazioni sono moltissime (non infinite, perché devono comunque essere approvate dagli sviluppatori Google), e alcune di queste danno risultati davvero originali e divertenti. Vediamo quindi quali possono essere i modi più curiosi per ravvivare le nostre chat con questa simpatica funzione!

Come attivare e usare la emoji kitchen

La cucina di emoji funziona solo su Gboard per Android, e può essere attivata dalle impostazioni della tastiera, alla voce "Emoji, adesivi e GIF". In particolare è necessario che siano abilitati entrambi i suggerimenti durante la digitazione, per emoji e adesivi. In questo modo, inserendo due emoji una di fianco all'altra nelle app supportate, Gboard vi suggerirà un adesivo che è la combinazione di quelle due emoji. Alcune note importanti, prima di proseguire. Non tutte le coppie di emoji ne generano per forza una terza. Google aumenta periodicamente il numero di combinazioni supportate, ma queste non sono infinite. C'è infatti una logica precisa nell'unire due emoji, ad esempio il maialino + il fuoco che danno il bacon, che rende impossibile automatizzare questo processo, se vogliamo ottenere risultati così originali e coerenti. Non tutte le app potrebbero supportare questa funzione. In linea di massima questo non è un limite: WhatsApp, Telegram, Messenger, Google Messaggi, Instagram, Twitter e tante altre funzionano senza problemi. Dato che la combinazione di emoji genera un adesivo (sticker) è quest'ultimo che deve essere supportato dall'app in questione.

Le migliori combinazioni di emoji per Gboard

Consigli generali Non si tratta in alcun modo di fare una classifica di emoji, dato che parliamo di gusti personali, quanto piuttosto di suggerirvi delle combinazioni divertenti o comunque con un risultato particolare. Divertitevi comunque da soli a sperimentarne di nuove, perché ce ne sono logicamente moltissime che non abbiamo incluso, altrimenti sarebbe un elenco lunghissimo. L'idea di base è ragionare come se le emoji fossero dei modificatori. Potete ad esempio trasformare qualsiasi cosa in un'altra, ad esempio un fantasma 👻, un robot 🤖 o un alieno 👽. La faccina capovolta 🙃 fa esattamente questo: ribalta l'emoji che le affiancatementre la stella cometa 💫 rende l'emoji al suo fianco emoji "confusa". Altre emoji con effetti spesso imprevedibili sono il fuoco 🔥, l'albero 🌲, il 🌪, il palloncino 🎈 e la torta 🎂: provateli, e il risultato (quasi) sempre vi stupirà. Anche molti animali possono dare risultati spesso "adorabili", al contrario dell'hot dog 🌭, della cacca 💩 e del mostro alieno 👾 che rendono buffa praticamente qualsiasi cosa (tranne forse quando usate assieme). Ah, l'ordine degli addendi, non cambia il risultato. Del resto è un'addizione, quindi non c'è niente di strano. Smiley combo A volte semplicemente raddoppiare un'emoji rende meglio il concetto (o produce effetti lol).

Combo imprevedibili A volte 1+1 non fa 2. Ecco una serie di emoji che, se sommate, danno infatti un adesivo (probabilmente) imprevedibile.

Anche no Alcune combinazioni sono...bè, diciamo che forse ne potevamo fare a meno, ma magari proprio per questo possono essere particolarmente adatte per qualche momento trash in chat. Ecco alcune idee!

Best combo Alcune combinazioni sono semplicemente perfette, ed enfatizzano ancora di più il concetto di una delle due emoji, o di entrambe (in qualche raro caso).