EQInfo è l'app per rimanere aggiornati sui terremoti in tempo reale

La tecnologia è sempre più in evoluzione e questo lo vediamo anche nelle app a disposizione per i nostri smartphone , le quali ci possono aiutare in attività che abbracciano argomenti sempre più vasti.

Tutti i terremoti con fonti certificate e dettagliate

L'app EQInfo è sviluppata da un'azienda tedesca che si occupa da anni del monitoraggio del territorio, e da questo già dovreste intuire che si tratta di un'app estremamente affidabile. Questo è rafforzato dal fatto che l'app è in grado di sincronizzarsi con gli istituti di sismologia e vulcanologia ufficiali in tutto il mondo.

Come vedete dagli screenshot in galleria, l'interfaccia grafica non è il punto forte dell'app EQInfo, la quale non risulta particolarmente aggiornata e offre diversi elementi con font poco visibili.

Forse è questo l'unico suo punto negativo.

Ma passando alla sostanza, l'app EQInfo permette di monitorare in maniera dettagliata tutti gli eventi sismici nel mondo, Italia compresa. Per utilizzarla in maniera ottimale per consultare i terremoti che avvengono sul nostro territorio, dovrete selezionare l'INGV, ovvero l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tra quelli con priorità massima dal quale sincronizzare le informazioni.

Una volta fatto questo, la sezione principale dell'app mostrerà una lista con gli eventi sismici registrati dall'istituto selezionato sul territorio di competenza. Sarà anche possibile ordinare gli eventi sismici in base alla loro intensità. Per ogni evento registrato sarà possibile consultarne i dettagli, tra i quali troviamo la profondità alla quale è stato registrato, l'epicentro, l'andamento dell'onda sismica nel tempo e il suo contenuto in frequenza.

Oltre a questo, verrà anche proposto un collegamento web al sito ufficiale dell'istituto selezionato per controllare se vi sono ulteriori dettagli sull'evento registrato.

Oltre alla lista degli eventi sismici, è possibile scorrere la mappa mondiale e individuare dove sono stati registrati gli ultimi eventi sismici. Sarà anche possibile segnalare un evento sismico, fornendo un'indicazione sull'intensità percepita.