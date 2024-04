L'estensione Gmail Tabs vi farà apprezzare i tab di Gmail come non mai

Gmail è il centro delle comunicazioni email per milioni di persone ormai, visto che la piattaforma di Google è presente da sempre nella sue versione per PC e per dispositivi mobili. E tra le caratteristiche più longeve di Gmail troviamo i tab. Proprio a proposito dei tab torniamo a scrivere, perché abbiamo provato un'estensione per browser molto interessante che permette di dare un nuovo senso proprio ai tab di Gmail. Si chiama Gmail Tabs. Perché usare i tab di Gmail? Come abbiamo menzionato sopra, i tab sono presenti su Gmail da circa 10 anni. Si tratta, se non avete capito a cosa ci riferiamo, delle varie categorie all'interno delle quali le conversazioni email possono venire smistate da Gmail e dai suoi utenti. Sin dal loro lancio, i tab di Gmail sono stati Posta in arrivo, Social, Aggiornamenti, Forum e Promozioni. Questi vengono riferiti nella nostra lingua all'opzione Categorie. E sono sempre stati tali, senza possibilità di modifica.

Il loro senso è la possibilità di scremare i contenuti che si ricevono nella propria casella di posta in base alla categoria di contenuto stesso. Gmail è in grado di smistare automaticamente le email tra queste categorie. Il vantaggio consiste ovviamente nell'avere maggiore rapidità di accesso ai vari contenuti, visto che vengono categorizzati automaticamente. L'accesso a questi tab, o categorie se volete, avviene tramite il menù laterale di Gmail, una procedura che richiede qualche clic e che non è il massimo dell'immediatezza.

Perché con questa estensione diventano più utili? E ora arriviamo all'estensione Gmail Tabs. Si tratta di un'estensione gratuita per browser, ovviamente per Chrome, che permette di generare l'accesso ai tab di Gmail nella parte dell'interfaccia principale, proprio al fianco della scheda Posta in arrivo. Come vedete dagli screenshot in basso, è possibile generare l'accesso rapido tramite una nuova scheda per tutti i tab presenti in Gmail. In questo modo si guadagna un accesso molto più rapido, che richiede un singolo clic. Inoltre, è possibile personalizzare il colore della scheda generata, in modo da rendere l'interfaccia di Gmail più gradevole e l'accesso al tab più riconoscibile. Il bonus consiste nel fatto che Gmail Tabs permette anche di generare accessi rapidi nella barra superiore anche per le Etichette create dagli utenti, con le stesse possibilità di personalizzazione.

Questo permette sostanzialmente la generazione di un'interfaccia tutta personalizzata di Gmail con pochi clic e in pochissimo tempo. Uno strumento del genere ha molto senso per coloro che nella propria casella di posta hanno tantissime conversazioni, magari sincronizzate con diversi account email. L'utilizzo di Gmail Tabs è abbastanza semplice. Dopo aver scaricato l'estensione, sarà sufficiente selezionare per quale account si vuole utilizzare e confermarne l'accesso. Poi, per generare l'accesso rapido a un tab o a un'Etichetta, basterà selezionare il collegamento al menù contestuale (tre puntini verticali) del tab o dell'Etichetta e scegliere l'opzione Add to tabs. In questo contesto, Gmail Tabs prevede anche l'opzione per aggiungere tab e sotto tab. L'abbiamo provata per diversi giorni, non abbiamo notato alcun problema nel suo funzionamento, e abbiamo apprezzato soprattutto le possibilità di personalizzazione. Al punto che alla fine non l'abbiamo disinstallata.