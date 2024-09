Google sta preparando l'estensione di Google Foto in Gemini. Come funziona e a cosa serve

Andiamo a scoprire come funziona , perché al momento non è ancora attiva ma è stata scoperta decompilando l'ultima beta dell'app Google.

L'integrazione di Gemini in tutti i servizi Google sta per compiere un altro passo avanti: Google infatti sta lavorando all'estensione di Google Foto nel suo chatbot IA, che come le estensioni per YouTube, Flights, Maps e altre, consentirà di integrare l'IA della GrandeG nella ricerca all'interno delle proprie immagini.

A cosa servirà l'estensione di Google Foto per Gemini

Per esempio, attivando l'estensione dedicata, potete chiedere a Gemini di trovare un luogo utilizzando Maps, cercare un volo grazie a Google Flights, suggerire canzoni grazie a YouTube Music o persino riassumere un documento in Drive o trovare un'email in Gmail.

Stando alla descrizione, l'estensione consentirà di "ricordare attività passate come le foto del primo cibo" e "usare la memoria fotografica per ricordare le informazioni".

Dopo averla attivata, bisognerà fornire il consenso all'accesso alla propria galleria di foto

A questo punto l'estensione di Google Foto consentirà di chiedere a Gemini, in linguaggio naturale, informazioni sulle foto della propria galleria. Se a qualcuno ricorda qualcosa, in effetti sembra proprio Ask Photos, uno strumento in fase di test su Google Foto negli Stati Uniti.

Ask Photos sfrutta infatti Gemini in Google Foto per effettuare una ricerca utilizzando il linguaggio naturale, e ponendo domande del tipo "Qual è il mio numero di targa?" o "Quali sono state le 10 cose migliori che ho fatto nel mio viaggio in Giappone?", oltre a consentire di creare un album fotografico o ricapitolare i ricordi da condividere con gli amici.

L'estensione però porta lo strumento a un livello successivo, perché significa che non è necessario andare in Google Foto, ma si può fare tutto da Gemini, e visto che Gemini in Android sostituisce Google Assistant, basta richiamare l'assistente da un qualunque punto sul proprio dispositivo e porre tutte le domande che si vuole.

Ricordiamo che al momento l'estensione di Google Foto in Gemini non è ancora disponibile e non sembra neanche funzionare, ma è possibile che Google la annuncerà nei prossimi mesi.