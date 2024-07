L'estensione IA di Chrome che trascrive e riassume i video YouTube: provate YouTube Summary

L'estensione in questione si chiama YouTube Summary , e si pone l'obiettivo fondamentale di riassumere e trascrivere i video visualizzati su YouTube. Uno strumento che si prefigura semplice , ma molto potente . Vediamo come funziona.

L'estensione IA che stavate aspettando

YouTube Summary è una delle estensioni Chrome che integra la potenza dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un'estensione molto semplice da usare, e che promette di fornire trascrizioni e riepiloghi del contenuto presente nel video.

Come potete vedere dagli screenshot in galleria, l'estensione YouTube Summary è presente sul Chrome Web Store, lo store di Google dedicato per l'appunto a tutte le estensioni sviluppate per il noto browser web di Google. Una volta aggiunta sarà subito operativa. Questo significa che non sarà necessario effettuare l'accesso tramite un proprio account.

Una volta installata e attivata, l'estensione YouTube Summary si anima quando visitate YouTube, e in particolare quando viene avviata la riproduzione di un qualsiasi contenuto sulla nota piattaforma di streaming. Una volta avviata la riproduzione del video, vedrete l'estensione iniziare ad animarsi nello specchietto a destra.

L'estensione prevede quindi la trascrizione del contenuto verbale presente nel video, sincronizzata con l'avanzare del video. Una volta completata, la trascrizione integrerà dei marcatori temporali, i quali sono cliccabili e permettono di riavviare la riproduzione proprio dal marcatore stesso.