I filtri fotografici di Photoshop sul vostro telefono: ecco l'app ufficiale

Stiamo parlando dell'app Filtri foto Photoshop Camera , un'app fotocamera a tutti gli effetti che permette di personalizzare in maniera molto approfondita i propri scatti. L'abbiamo provata negli ultimi giorni e vi raccontiamo come è andata.

Photoshop è un nome di tutto rispetto nel settore fotografico. Conosciamo il noto strumento di Adobe soprattutto per la sua potenza di elaborazione delle immagini su PC, ma forse non saprete che parte di questa potenza è arrivata anche su smartphone (ecco i migliori smartphone fotocamera del momento , per rimanere in tema).

I filtri di Adobe sono imbattibili, e sempre azzeccati

L'app Photoshop Camera porta con sé tutta l'esperienza di Adobe nel settore dell'elaborazione delle immagini, dove da decenni è specializzata. Questo è probabilmente uno dei valori aggiunti principali di questa app, visto che in fin dei conti offre quello che offrono tantissime altre app sul Play Store.

Come potete vedere dagli screenshot in galleria, l'app Photoshop Camera ha un'interfaccia pulita e aggiornata, molto coerente con quella di tutti gli altri prodotti Adobe.

Se proprio volessimo trovare qualcosa di migliorabile nell'interfaccia, allora diremmo che la sua fluidità non è eccellente. Probabilmente per il peso delle elaborazioni grafiche, l'app appare leggermente lenta in alcune situazioni di utilizzo, prevalentemente quando si applicano filtri.

Al primo avvio l'app Photoshop Camera vi chiederà se volete usarla come ospite oppure se intendete accedere tramite account Adobe. Quest'ultima opzione è molto utile se volete sfruttare tutte le funzionalità di sincronizzazione, anche tra dispositivi diversi.

Andando al dunque, il punto di forza di Photoshop Camera consiste sicuramente nella grande varietà di filtri. Molti di questi sono interessanti e sicuramente originali. Gli screenshot che trovate in galleria mostrano alcuni dei filtri che abbiamo provato, che poi sono preinstallati nell'app. Oltre a quelli che trovate di default, potete attingere a un enorme database di filtri, alcuni dei quali vengono supportati anche dall'intelligenza artificiale per generare effetti grafici.

L'app funziona anche come app per scattare foto.

L'abbiamo provata anche in questo senso e funziona molto bene. Automaticamente l'app applica un miglioramento alla foto scattata, il quale è comunque removibile. Con un doppio tap sulla foto scattata invece sarà possibile applicare il filtro che l'app seleziona automaticamente come il migliore da applicare in base al soggetto della foto. Una funzionalità sicuramente molto utile.

Sicuramente non ci aspettiamo di utilizzare l'app Photoshop Camera come app principale per scattare foto, soprattutto se il vostro dispositivo è recente e di fascia alta. Le foto scattate dall'app Photoshop Camera risultano più artefatte e sature rispetto a quanto fa l'app Google Camera sul nostro Pixel.

Quando si parla invece di filtri e personalizzazione per le foto, allora l'app Photoshop Camera può darvi davvero una marcia in più.