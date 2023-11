Flashdim: l'app per personalizzare la torcia che tutti dovrebbero avere

Il vostro flash può essere molto più utile di quanto immaginate

Insomma, con Flashdim è possibile fare delle cose che probabilmente non immaginavate , ma che in realtà possono rivelarsi estremamente utili in diversi contesti.

Come vedete dagli screenshot in galleria, l'interfaccia dell'app Flashdim è molto piacevole , con linee semplici ma aggiornate.

Flashdim è tutta gratis

L'app FlashDim si rivela ancora più interessante perché è disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Android. L'app non prevede alcun tipo di annuncio pubblicitario, così come non prevede abbonamenti a pagamento.

Insomma, davvero non ci sono scuse per non provarla. Qui sotto trovate il pulsante diretto per scaricarla e installarla dal Play Store.

Scarica da Play Store