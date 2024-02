Una delle migliori app per i risultati di calcio: abbiamo provato FotMob

In questo contesto esistono davvero tante app , più o meno dettagliate, adatte allo scopo. Pertanto, emergere non è semplice vista la concorrenza. Negli ultimi giorni abbiamo provato FotMob , un'app per gli aggiornamenti calcistici che effettivamente riesce a emergere . Andiamo a vedere perché ci è piaciuta.

Se siete amanti del calcio e ci tenete particolarmente a essere sempre aggiornati su cosa accade alla vostra squadra del cuore, anche quando non potete vederla in TV , allora userete una delle tante app che permettono di ricevere in tempo reale aggiornamenti sull'andamento dei match.

Per gli amanti del dettaglio

FotMob si presenta come un'app molto curata dal punto di vista dell'interfaccia grafica. Questo sicuramente è un punto a suo favore, e soprattutto un aspetto che la contraddistingue dalle altre app simili che propongono aggiornamenti sugli incontri calcistici o sportivi.

Al primo avvio non verranno richiesti permessi particolari, se non quelli per la proposizione delle notifiche nel caso in cui si selezioni l'opzione per ricevere aggiornamenti in tempo reale sui match giocati dalle squadre contrassegnate come preferite.

Sarà possibile accedere all'app con un proprio account, opzione che permette di salvare le preferenze in merito alle squadre e ai campionati da seguire. Altrimenti, è possibile accedere come ospite.

Mettiamo subito in chiaro che FotMob è un'app dedicata esclusivamente al calcio. Non troverete quindi aggiornamenti che riguardano i match di altri sport oltre al calcio. In compenso, il livello di dettaglio in termini di aggiornamenti sugli incontri calcistici è notevole.