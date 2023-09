iNaturalist: l'app perfetta per riconoscere i funghi e non solo

Oggi torniamo a parlare di come le app per i nostri telefoni possano aiutarci a muoverci e interagire con la natura. Dopo aver visto le app per riconoscere gli uccelli e i cani , oggi andiamo a vedere un'app specializzata per le specie vegetali .

L'intelligenza artificiale protagonista anche in esplorazione

L'app iNaturalist è un prodotto molto valido che si pone come obiettivo primario quello di riconoscere specie vegetali e non solo a partire dalle foto. L'app è specializzata nel riconoscimento di molte specie vegetali, ma offre uno strumento relativamente accurato nel riconoscimento dei funghi, una funzionalità che manca sui suoi rivali.

L'app è strutturata con un'interfaccia sicuramente piacevole ma non aggiornata agli attuali canoni, di questo ve ne potete subito accorgere osservando gli screenshot in galleria. Tuttavia, l'interfaccia grafica è semplice e facilmente navigabile.

Come dicevamo, quello che ci è piaciuto maggiormente dell'app iNaturalist è la possibilità di riconoscere anche i funghi, oltre alle altre specie vegetali. Qui facciamo subito un doveroso preambolo: il riconoscimento dei funghi è da intendersi come uno strumento per soddisfare la propria curiosità, nulla di più. Non si deve quindi considerare l'app come uno strumento affidabile e sicuro per raccogliere funghi destinati all'uso alimentare.

La raccolta dei funghi in Italia è regolata da indicazioni e obblighi ben precisi, sia in termini di periodi e zone di raccolta ma soprattutto in termini di permessi di raccolta. Per la raccolta di funghi destinati all'uso alimentare è necessario avere conseguito il relativo patentino, per il quale è necessario a sua volta aver seguito un corso didattico. A rafforzare il tutto, vi ricordiamo che l'ingestione di funghi velenosi o non commestibili può portare a conseguenze fatali, quindi usate iNaturalist esclusivamente a scopo didattico o ludico.

Andiamo ora a vedere le funzionalità principali:

L'app permette di avviare l'osservazione di una qualsiasi specie vegetale a partire da una foto. In questo senso, è possibile caricare una foto oppure una serie di immagini, sia scattandole al momento e sia caricandole dalla memoria interna. Il riconoscimento produce una serie di risultati, ognuno dei quali è integrato con un link per ricevere maggiori informazioni.

L'app permette di identificare le osservazioni effettuate dagli altri utenti iscritti a iNaturalist. Questa funzionalità ha senso se si è esperti di una specifica specie vegetale.

L'app prevede una sezione Missioni, all'interno della quale è possibile aderire a una delle tante iniziative avviate su iNaturalist dagli utenti iscritti.

Troviamo anche la sezione Guide, la quale include delle interessanti guide per itinerari di esplorazione ma anche guide per il riconoscimento di specifiche specie vegetali e animali.

Chiariamo che alcune funzionalità di iNaturalist richiedono di aver effettuato l'accesso e l'iscrizione tramite un account con indirizzo email.

Tutte le funzionalità hanno il loro senso e si rivelano ricche di curiosità. Trattandosi però di un'app diffusa su scala globale, è bene considerare che non sarà semplice trovare contenuti in lingua italiana.